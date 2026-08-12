A passagem de um estator com 90 metros de extensão e 517 toneladas vai exigir uma operação especial na Rodovia dos Tamoios para o transporte do equipamento de Taubaté até o Porto de São Sebastião.
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O deslocamento será acompanhado pela Polícia Militar Rodoviária, veículos batedores e viaturas da concessionária. A operação também terá apoio da Secretaria de Trânsito de São Sebastião.
O transporte será realizado em três etapas:
1ª fase – de quarta (12) para quinta-feira (13)
A carga será transportada do km 11,5 ao km 47, no trecho de planalto, pela pista sentido litoral. O deslocamento terá início às 23h.
No km 22, será realizada uma operação de pare e Siga para a transposição da carga da pista sentido litoral para a pista sentido São José dos Campos, com controle do tráfego para garantir a segurança da operação e dos usuários da rodovia.
2ª fase – de segunda (17) para terça-feira (18)
A carga sairá às 21h do km 47 em direção ao litoral. O veículo passará pelos túneis da Serra Nova, que estarão fechados, e fará uma segunda pausa no km 16,5 do Contorno Sul.
Durante esse período, a Serra Antiga funcionará em mão dupla, com uma pista no sentido São José dos Campos e outra no sentido litoral, como ocorre nos dias de fechamento para manutenção.
3ª fase – de terça (18) para quarta-feira (19)
A carga sairá do km 16,5 do Contorno Sul em direção ao Porto de São Sebastião. O deslocamento terá início às 22h.
Durante a passagem da carga, haverá bloqueios momentâneos no trecho. No sentido de Caraguatatuba, o bloqueio deve durar cerca de quatro horas. Nesse período, o tráfego será desviado para a Rodovia Rio-Santos (SP-055).