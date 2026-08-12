A passagem de um estator com 90 metros de extensão e 517 toneladas vai exigir uma operação especial na Rodovia dos Tamoios para o transporte do equipamento de Taubaté até o Porto de São Sebastião.

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O deslocamento será acompanhado pela Polícia Militar Rodoviária, veículos batedores e viaturas da concessionária. A operação também terá apoio da Secretaria de Trânsito de São Sebastião.