11 de agosto de 2026
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GASTRONOMIA

Festival do Bolinho Caipira começa nesta sexta em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMJ
Voluntários de 16 entidades assistenciais participam do festival
Voluntários de 16 entidades assistenciais participam do festival

O Festival do Bolinho Caipira de Jacareí chega ao Parque da Cidade nesta sexta-feira (14) e segue até domingo (16), com entrada gratuita e uma programação que reúne gastronomia, música e cultura popular.

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Nesta edição, 16 entidades assistenciais participam do evento e ficam responsáveis pela comercialização do tradicional bolinho caipira, que será oferecido em diferentes versões e sabores. A renda arrecadada será destinada a ações sociais no município.

Um dos destaques da abertura será a apresentação de Catira, das 18h às 19h30. Na sequência, a Banda Kanaviá sobe ao palco e encerra a programação do primeiro dia, com show das 20h às 22h.

A partir de sábado (15), o público também poderá participar das oficinas de preparo do tradicional bolinho caipira, além de acompanhar apresentações musicais e atividades voltadas à cultura popular.

Confira a agenda completa

Sexta-feira (14)

  • 17h — Abertura

  • 18h às 19h30 — Apresentação de Catira

  • 20h às 22h — Banda Kanaviá

    • Sábado (15)

    • 14h — Abertura

  • 15h — Oficina de Bolinho Caipira

  • 15h às 16h30 — Grupo de Viola “Saudades da Minha Terra”

  • 16h às 17h — Premiação Mestres da Cultura Viva

  • 17h às 19h30 — Ju Fussaia

  • 18h — Oficina de Bolinho Caipira

  • 20h às 22h — Lúcio Neves

    • Domingo (16)

    • 14h — Abertura

    • 15h — Oficina de Bolinho Caipira

  • 15h às 16h — Encontro de Violeiros

  • 16h às 17h — Arthur Pego

  • 17h30 às 19h30 — Fabinho da Viola

  • 18h — Oficina de Bolinho Caipira

  • 20h às 22h — Banda Ayakayô

    • A programação também inclui a premiação dos Mestres da Cultura Viva 2026, que neste ano homenageará três mestras pelo trabalho de preservação e transmissão dos conhecimentos tradicionais do município.

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