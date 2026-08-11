O Festival do Bolinho Caipira de Jacareí chega ao Parque da Cidade nesta sexta-feira (14) e segue até domingo (16), com entrada gratuita e uma programação que reúne gastronomia, música e cultura popular.

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Nesta edição, 16 entidades assistenciais participam do evento e ficam responsáveis pela comercialização do tradicional bolinho caipira, que será oferecido em diferentes versões e sabores. A renda arrecadada será destinada a ações sociais no município.