O Festival do Bolinho Caipira de Jacareí chega ao Parque da Cidade nesta sexta-feira (14) e segue até domingo (16), com entrada gratuita e uma programação que reúne gastronomia, música e cultura popular.
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Nesta edição, 16 entidades assistenciais participam do evento e ficam responsáveis pela comercialização do tradicional bolinho caipira, que será oferecido em diferentes versões e sabores. A renda arrecadada será destinada a ações sociais no município.
Um dos destaques da abertura será a apresentação de Catira, das 18h às 19h30. Na sequência, a Banda Kanaviá sobe ao palco e encerra a programação do primeiro dia, com show das 20h às 22h.
A partir de sábado (15), o público também poderá participar das oficinas de preparo do tradicional bolinho caipira, além de acompanhar apresentações musicais e atividades voltadas à cultura popular.
Confira a agenda completa
Sexta-feira (14)
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17h — Abertura
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18h às 19h30 — Apresentação de Catira
20h às 22h — Banda Kanaviá
Sábado (15)
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14h — Abertura
15h — Oficina de Bolinho Caipira
15h às 16h30 — Grupo de Viola “Saudades da Minha Terra”
16h às 17h — Premiação Mestres da Cultura Viva
17h às 19h30 — Ju Fussaia
18h — Oficina de Bolinho Caipira
20h às 22h — Lúcio Neves
Domingo (16)
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14h — Abertura
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15h — Oficina de Bolinho Caipira
15h às 16h — Encontro de Violeiros
16h às 17h — Arthur Pego
17h30 às 19h30 — Fabinho da Viola
18h — Oficina de Bolinho Caipira
20h às 22h — Banda Ayakayô
A programação também inclui a premiação dos Mestres da Cultura Viva 2026, que neste ano homenageará três mestras pelo trabalho de preservação e transmissão dos conhecimentos tradicionais do município.