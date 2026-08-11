Apontado pela Polícia Civil como um possível “serial killer” e descrito nas investigações como um “predador sexual”, Anderson Pereira Guedes já acumula duas condenações por crimes sexuais cometidos em São José dos Campos. As penas, impostas pela Justiça em 2026, somam 42 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime inicialmente fechado.

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Além das condenações por estupro de vulnerável, Anderson ainda será submetido a julgamento pelas mortes de duas jovens: Marimar Alves Moreira da Silva, assassinada em 2018, e Vitória Cristina Oliveira Souza, morta quando tinha apenas 12 anos.