Apontado pela polícia como "serial killer" e descrito nas investigações como um “predador sexual”, Anderson Pereira Guedes foi condenado pela Justiça por crimes sexuais cometidos em São José dos Campos. Ele ainda será julgado pela morte de duas jovens.

As duas sentenças por estupro proferidas em 2026 determinaram penas que, somadas, chegam a 42 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

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