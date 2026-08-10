A Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté) anunciou que, após a convocação dos candidatos aprovados no segundo processo seletivo referente ao convênio com a Prefeitura de Taubaté (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), conseguiu preencher todas as vagas previstas para atuação na rede municipal de ensino.
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Questionada pela reportagem, a Funcabes afirmou que todas as 741 vagas do segundo processo seletivo "já foram preenchidas por candidatos convocados". Isso inclui cargos como assistente de desenvolvimento infantil, que oferecia 218 vagas; assistente escolar e transporte, com 124 vagas; e assistente de apoio inclusivo, com 312 vagas.
O segundo processo seletivo foi disputado por 3.017 candidatos. Os salários variam de R$ 2.000,47 a R$ 4.457,35. Os contratos terão duração de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período.
Falta de funcionários gerou reclamações no início do ano
Esse processo seletivo, que foi o segundo do novo convênio, foi aberto após a Funcabes não conseguir fechar as 2.634 vagas previstas inicialmente. O convênio teve início esse ano, mas até o dia o início de março apenas 1.871 funcionários haviam sido contratados, resultando em um déficit de 763 vagas.
Desde o início do ano letivo, em 11 de fevereiro, a falta de funcionários vinha gerando reclamações de profissionais e de responsáveis pelos alunos - a principal delas era de falta de assistentes de apoio inclusivo e de assistentes de transporte. A avaliação interna foi de que os baixos salários oferecidos desestimularam a participação de profissionais no primeiro processo seletivo - e, também, a aceitação da convocação pelos candidados aprovados. No início de março, para tentar resolver o problema, a Prefeitura autorizou aumento salarial entre 8,85% e 22% para os funcionários da Funcabes que atuam na rede municipal por meio do convênio, que engloba as creches e o ensino integral do fundamental.
Segundo a Funcabes, o número atual de funcionários chegou a 2.607. "As convocações ainda estão em andamento, em razão da rotatividade natural de profissionais vinculados ao convênio entre a Funcabes e a Prefeitura de Taubaté. Sempre que há desligamentos ou necessidade de reposição, novos candidatos classificados podem ser convocados, conforme a ordem de classificação e a necessidade do serviço".