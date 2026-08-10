A Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté) anunciou que, após a convocação dos candidatos aprovados no segundo processo seletivo referente ao convênio com a Prefeitura de Taubaté (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), conseguiu preencher todas as vagas previstas para atuação na rede municipal de ensino.

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Questionada pela reportagem, a Funcabes afirmou que todas as 741 vagas do segundo processo seletivo "já foram preenchidas por candidatos convocados". Isso inclui cargos como assistente de desenvolvimento infantil, que oferecia 218 vagas; assistente escolar e transporte, com 124 vagas; e assistente de apoio inclusivo, com 312 vagas.