Cinco linhas de ônibus do transporte público de São José dos Campos passam por mudanças a partir desta segunda-feira (10). As alterações ampliam o atendimento aos moradores da região leste e incluem aumento no número de viagens, reforço da frota e extensão de itinerários.

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As mudanças envolvem as linhas 201, 206, 240, 244 e 340, que atendem bairros como Novo Horizonte, Santa Inês, Bairrinho, Residencial Dunamis, Jardim São José, Frei Galvão, Campos de São José e Cambuí.

Confira as mudanças