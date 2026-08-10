Cinco linhas de ônibus do transporte público de São José dos Campos passam por mudanças a partir desta segunda-feira (10). As alterações ampliam o atendimento aos moradores da região leste e incluem aumento no número de viagens, reforço da frota e extensão de itinerários.
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As mudanças envolvem as linhas 201, 206, 240, 244 e 340, que atendem bairros como Novo Horizonte, Santa Inês, Bairrinho, Residencial Dunamis, Jardim São José, Frei Galvão, Campos de São José e Cambuí.
Confira as mudanças
Linha 201 – Terminal Central / Bairrinho: terá aumento da frota em operação e extensão do itinerário para atender o Residencial Dunamis.
Linha 206 – Jardim Santa Inês / José Longo: contará com mais um veículo e aumento no número de viagens.
Linha 244 – Jardim São José / Terminal Central: terá reforço na frota e mais viagens, ampliando o atendimento à região do Frei Galvão.
Linha 240 – Parque Novo Horizonte / Campo dos Alemães: terá mais um veículo em operação e extensão do itinerário para atender o Jardim das Paineiras.
Linha 340 – ECO Campos de São José / Via Cambuí / Centro: contará com um veículo adicional e terá 20 novas viagens. A linha também terá atendimento ampliado aos fins de semana, com circulação durante todo o dia aos sábados e domingos.
Segundo a Prefeitura, as mudanças têm como objetivo atender ao aumento da demanda, reduzir o tempo de espera nos pontos e melhorar a distribuição dos passageiros nos veículos.