As linhas de ônibus de transporte público em São José dos Campos serão alteradas para ampliar o acesso aos moradores da região leste. A partir de 10 de agosto de 2026, cinco linhas passam a contemplar os bairros Novo Horizonte, Santa Inês, Bairrinho, Residencial Dunamis, Jardim São José, Frei Galvão, Campos de São José e Cambuí.
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Entre as mudanças previstas estão o aumento do número de viagens e o reforço na frota das linhas 201, 206, 240, 244 e 340.
Mudanças
O objetivo é atender à crescente demanda da população local, reduzindo o tempo de espera nos pontos e distribuindo melhor os passageiros nos veículos para trajetos mais confortáveis.
Confira as alterações:
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Linha 201 – Terminal Central / Bairrinho: ampliação da frota em operação e extensão do itinerário com atendimento ao bairro Dunamis;
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Linha 206 – Jardim Santa Inês / José Longo: inclusão de veículo na operação e aumento na oferta de viagens;
Linha 244 – Jardim São José / Terminal Central: ampliação de veículo na operação, garantindo mais viagens e melhor atendimento aos passageiros da região do Frei Galvão;
Linha 240 – Parque Novo Horizonte / Campo dos Alemães: ampliação de veículo na operação e extensão de itinerário com atendimento ao Jardim das Paineiras;
Linha 340 – ECO Campos de São José / Via Cambuí / Centro: inclusão de um veículo na operação, aumento de 20 viagens e ampliação do atendimento aos finais de semana, com circulação durante todo o dia aos sábados e domingos.
Os novos horários e itinerários das linhas estarão disponíveis no site da Prefeitura antes do início da operação.