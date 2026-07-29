As linhas de ônibus de transporte público em São José dos Campos serão alteradas para ampliar o acesso aos moradores da região leste. A partir de 10 de agosto de 2026, cinco linhas passam a contemplar os bairros Novo Horizonte, Santa Inês, Bairrinho, Residencial Dunamis, Jardim São José, Frei Galvão, Campos de São José e Cambuí.

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Entre as mudanças previstas estão o aumento do número de viagens e o reforço na frota das linhas 201, 206, 240, 244 e 340.

Mudanças