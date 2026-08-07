Veto

A Câmara de Taubaté deve analisar na próxima terça-feira (11) o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto que criaria o programa +Saúde Taubaté. Esse é o primeiro item da pauta da sessão ordinária.

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Votação

Caso os vereadores decidam manter o veto, o projeto será arquivado. Caso o veto seja derrubado, a norma será promulgada pela Câmara e se tornará lei.