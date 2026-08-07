O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz nesta sexta-feira (7) a terceira visita ao Vale do Paraíba em menos de 30 dias e a segunda a São José dos Campos. A passagem pela região, considerada um reduto eleitoral do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ocorre em meio à movimentação política que antecede as eleições de 2026.

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Lula estará em São José dos Campos para uma agenda no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), onde serão apresentados dados atualizados sobre o desmatamento nos biomas brasileiros. O evento também marca as celebrações pelos 65 anos do instituto federal.