O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz nesta sexta-feira (7) a terceira visita ao Vale do Paraíba em menos de 30 dias e a segunda a São José dos Campos. A passagem pela região, considerada um reduto eleitoral do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ocorre em meio à movimentação política que antecede as eleições de 2026.
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Lula estará em São José dos Campos para uma agenda no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), onde serão apresentados dados atualizados sobre o desmatamento nos biomas brasileiros. O evento também marca as celebrações pelos 65 anos do instituto federal.
A previsão é que o presidente chegue à cidade por volta das 14h20, no Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf. A agenda no Inpe está prevista para ocorrer à tarde.
Lula estará acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Dados sobre desmatamento
Durante a visita ao Inpe, serão divulgados os dados mais recentes do Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real) e do Prodes, sistemas utilizados pelo governo federal para acompanhar a perda de cobertura vegetal no país.
Os números do Deter correspondem a julho de 2026 e ao período de agosto de 2025 a julho de 2026, com informações sobre os biomas Amazônia e Cerrado.
Já os dados do Prodes abrangem o intervalo de agosto de 2024 a julho de 2025 e contemplam Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.
Terceira visita de Lula ao Vale em 30 dias
A agenda desta sexta-feira será a quinta visita de Lula ao Vale do Paraíba durante o atual mandato e a terceira em um intervalo de apenas 30 dias.
Antes de São José dos Campos, o presidente esteve em Jacareí, em 24 de julho, quando visitou as instalações da Avibras Aeroco, empresa do setor de defesa localizada às margens da Rodovia dos Tamoios.
Pouco antes, em 13 de julho, Lula esteve novamente em São José dos Campos. Na ocasião, participou de uma agenda no IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), dentro do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), para conhecer a primeira unidade brasileira de geração de energia elétrica com turbina a gás 100% nacional movida a etanol.
A sequência de visitas coloca o Vale do Paraíba no centro da agenda presidencial em um momento de forte disputa política em São Paulo.
Vale é reduto eleitoral de Tarcísio
A presença frequente de Lula na região também ganha peso político porque o Vale do Paraíba é considerado um dos principais redutos eleitorais de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e candidato à reeleição.
Tarcísio vai enfrentar Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda do governo Lula, na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. As candidaturas foram confirmadas recentemente.
São José dos Campos, principal cidade do Vale, também tem relevância estratégica por concentrar importantes instituições dos setores aeroespacial, tecnológico, científico e de defesa.
Não à toa, Haddad realizou na cidade um evento de pré-campanha em 30 de julho, mirando o eleitor conservador da região. na ocasião, ele fez duras críticas ao governo Tarcísio.
Agenda de Lula em São José
Segundo a agenda oficial da Presidência, Lula deixará Brasília às 13h desta sexta-feira, com destino ao Vale do Paraíba. A chegada ao Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf está prevista para 14h20.
Na sequência, o presidente seguirá para o Inpe. A programação oficial prevê a agenda no instituto durante a tarde. Até o momento, não há previsão divulgada para o horário de retorno a Brasília.
Primeira visita em 2024
A primeira visita de Lula a São José dos Campos neste mandato ocorreu em 26 de abril de 2024. O presidente estava acompanhado de Alckmin, ministros e da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja.
Na ocasião, Lula esteve no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), onde inaugurou um alojamento com capacidade para 80 alunos e conheceu projetos ligados à área de tecnologia aeroespacial.
O presidente também acompanhou uma apresentação sobre o motor turbojato TR-5000, desenvolvido com tecnologia nacional.
Depois, Lula foi à Embraer, onde participou da cerimônia de batismo de uma aeronave destinada à Azul Linhas Aéreas.
Durante o evento, a companhia anunciou investimento de R$ 3 bilhões na aquisição de 13 aeronaves E195-E2 da fabricante brasileira. A Embraer, por sua vez, informou investimentos de R$ 2 bilhões em suas unidades no país, com previsão de geração de 900 empregos.
Naquele encontro, Lula destacou a importância de São José dos Campos e da indústria aeronáutica para o desenvolvimento nacional.
Lula voltou à cidade em julho
A segunda visita de Lula a São José dos Campos no atual mandato ocorreu em 19 de julho de 2024.
Naquele dia, o presidente participou de dois eventos na cidade. Um deles tratou de financiamentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para obras nas rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos.
O crédito para intervenções nas duas rodovias, administradas pela concessionária RioSP, chegou a R$ 10,75 bilhões.
Lula também participou de uma agenda relacionada à Embraer. O financiamento destinado à fabricante brasileira chegou a R$ 4,5 bilhões, recursos voltados à exportação de 32 jatos comerciais encomendados pela American Airlines.