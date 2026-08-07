Interdição
A partir desta sexta-feira (7), o acesso ao PSM (Pronto-Socorro Municipal) de Taubaté a partir da Avenida do Povo estará temporariamente interditado para os motoristas que trafegam pela via. Segundo a Prefeitura, a alteração é necessária para possibilitar o avanço das obras de combate às enchentes promovidas no local.
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Desvios
Com a interdição, os motoristas que trafegam pela avenida não poderão mais realizar a conversão à direita para acessar a Rua Benedito Cursino dos Santos e deverão utilizar os desvios já implantados na região, seguindo pela Avenida Inglaterra.
Sinalização
"O trecho permanece devidamente sinalizado e conta com monitoramento de agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana. O bloqueio também recebeu reforço com a instalação de tubos de contenção, medida que será mantida durante os fins de semana para impedir o acesso irregular de veículos ao trecho interditado e garantir a segurança dos motoristas e pedestres", informou a Prefeitura.
Obra
A obra teve início em junho e deve se estender por nove meses. Na Avenida do Povo será feita a duplicação da rede de macrodrenagem e a adequação da rede de microdrenagem. O custo será de R$ 10,2 milhões (R$ 5,48 milhões do Fehidro e R$ 4,74 milhões do município).