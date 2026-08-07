Interdição

A partir desta sexta-feira (7), o acesso ao PSM (Pronto-Socorro Municipal) de Taubaté a partir da Avenida do Povo estará temporariamente interditado para os motoristas que trafegam pela via. Segundo a Prefeitura, a alteração é necessária para possibilitar o avanço das obras de combate às enchentes promovidas no local.

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Desvios

Com a interdição, os motoristas que trafegam pela avenida não poderão mais realizar a conversão à direita para acessar a Rua Benedito Cursino dos Santos e deverão utilizar os desvios já implantados na região, seguindo pela Avenida Inglaterra.