Obras

Terão início na próxima segunda-feira (15) as obras de macrodrenagem na Avenida do Povo, em Taubaté, que têm o objetivo de combater as enchentes naquela região. Segundo a Prefeitura, devido ao início dos serviços, trânsito sofrerá uma série de alterações, com interdições e desvios.

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Interdição

Todo o trecho da parte coberta da Avenida do Povo ficará interditado, sendo permitida apenas a circulação em área específica para embarque e desembarque de transporte de pacientes.