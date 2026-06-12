Obras
Terão início na próxima segunda-feira (15) as obras de macrodrenagem na Avenida do Povo, em Taubaté, que têm o objetivo de combater as enchentes naquela região. Segundo a Prefeitura, devido ao início dos serviços, trânsito sofrerá uma série de alterações, com interdições e desvios.
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Interdição
Todo o trecho da parte coberta da Avenida do Povo ficará interditado, sendo permitida apenas a circulação em área específica para embarque e desembarque de transporte de pacientes.
Desvio
O fluxo de veículos em direção ao estádio Joaquim de Morais Filho (Joaquinzão) será canalizado para a pista descoberta da avenida, que passará a operar em sentido único em direção à Câmara. Os motoristas poderão realizar conversão à esquerda para acesso à Avenida Inglaterra, passando em frente ao Pronto-Socorro Odontológico Municipal. Na rotatória, será possível seguir para a Avenida John Kennedy ou continuar pela própria Avenida Inglaterra até retornar à avenida Dr. Emílio Winther.
Pronto-Socorro
O acesso à rua Benedito Cursino dos Santos, que leva ao Pronto-Socorro Municipal, pela Avenida do Povo, continuará permitido. No entanto, o retorno para a avenida ficará bloqueado para veículos que precisarem realizar conversão à direita em direção ao estádio. Já a Rua Portugal, que dá acesso ao Hospital Regional pela Avenida do Povo, permanecerá sem alterações.
Dispersão
O espaço de dispersão da Avenida do Povo será utilizado como canteiro de obras, com o posicionamento de máquinas, veículos e materiais, o que também impedirá o acesso direto à avenida para motoristas que trafegam pela John Kennedy. Nesses casos, após passarem pelo Joaquinzão, os condutores poderão seguir em frente ou acessar a Rua Argentina, depois a Rua Grécia e, em seguida, a Rua Peru, de onde poderão alcançar a Avenida Inglaterra e contornar todo o trecho interditado até chegar novamente à Avenida Dr. Emílio Winther.
Macrodrenagem
Na Avenida do Povo será feita a duplicação da rede de macrodrenagem e a adequação da rede de microdrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Land Vale, de Jacareí, com proposta de R$ 10,2 milhões (R$ 5,48 milhões do Fehidro e R$ 4,74 milhões do município) - o valor máximo era de R$ 13,6 milhões. O prazo para execução do serviço é de 9 meses.
Campos Elíseos
Outra área que receberá obras de macrodrenagem é o bairro Campos Elíseos, onde será feito parque alagável, bacia de detenção e substituição da rede de macrodrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Fasul, de Mogi das Cruzes (SP), com proposta de R$ 11,4 milhões (R$ 8,5 milhões do Fehidro e R$ 2,9 milhões do município) - o valor máximo era de R$ 14,9 milhões. O prazo para execução do serviço é de 12 meses.
Convênio
Essas duas obras, que custarão R$ 21,668 milhões, serão realizadas por meio de um convênio com o governo estadual, que repassará R$ 13,99 milhões via Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos). Os outros R$ 7,67 milhões serão aportados pela Prefeitura.