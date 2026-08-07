Mudança

O vereador Anderson Senna (PL), que integrava a oposição ao governo Anderson Farias (PSD) na Câmara de São José dos Campos, anunciou nessa semana que passou a fazer parte da base aliada ao prefeito.

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Aliado

"Eu sempre fui um aliado da nossa cidade. A minha preocupação é na entrega do resultado, é dialogar, é ampliar a discussão de temas tão importantes para nossa cidade. Um parlamentar não tem sucesso se ele não tiver a capacidade de ampliar o seu relacionamento, o seu diálogo, fazer os apontamentos, mostrar os caminhos e a gente alcançar o resultado que a população pede", disse o vereador.