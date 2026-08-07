Mudança
O vereador Anderson Senna (PL), que integrava a oposição ao governo Anderson Farias (PSD) na Câmara de São José dos Campos, anunciou nessa semana que passou a fazer parte da base aliada ao prefeito.
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Aliado
"Eu sempre fui um aliado da nossa cidade. A minha preocupação é na entrega do resultado, é dialogar, é ampliar a discussão de temas tão importantes para nossa cidade. Um parlamentar não tem sucesso se ele não tiver a capacidade de ampliar o seu relacionamento, o seu diálogo, fazer os apontamentos, mostrar os caminhos e a gente alcançar o resultado que a população pede", disse o vereador.
Relacionamento
Na tribuna da Câmara, na sessão da última terça-feira (4), Senna exibiu uma foto ao lado de Anderson e da deputada estadual Leticia Aguiar (PL), que é namorada do vereador. "Quero cumprimentar o prefeito e dizer que agora faço parte desse time, para que a gente possa cada vez mais entregar resultado para nossa cidade de São José dos Campos".
Votação
Ainda na sessão de terça-feira, Senna já passou a votar de acordo com os interesses do governo. Isso aconteceu, por exemplo, com votos para rejeitar requerimentos da oposição que pediam informações à Prefeitura.
Base
Antes da mudança, a base governista tinha 13 vereadores, contra oito da oposição. Agora, são 14 aliados do prefeito e sete oposicionistas. Com isso, Anderson passa a ter os votos necessários para aprovar propostas que exigem maioria absoluta (dois terços dos votos), como é o caso da Pelom (Proposta de Emenda a Lei Orgânica) que visa permitir que o município altere a destinação de áreas verdes.