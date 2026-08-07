A administração do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, decidiu suspender temporariamente as atividades no local devido à previsão de ventos fortes. Como cerca de 80% do espaço é composto por área verde e possui uma grande quantidade de árvores, a medida preventiva visa garantir a segurança dos visitantes e colaboradores.

A interrupção das visitas teve início na manhã desta sexta-feira (7).

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