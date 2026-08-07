08 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CICLONE BOMBA

Ameaça de vendaval fecha Parque Vicentina Aranha, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A administração do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, decidiu suspender temporariamente as atividades no local devido à previsão de ventos fortes. Como cerca de 80% do espaço é composto por área verde e possui uma grande quantidade de árvores, a medida preventiva visa garantir a segurança dos visitantes e colaboradores.

A interrupção das visitas teve início na manhã desta sexta-feira (7).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O parque deve ser reaberto no sábado (8), caso as condições climáticas sejam favoráveis. O público pode acompanhar as atualizações diretamente nas redes sociais oficiais do parque.

Leia mais: ALERTA: Ciclone bomba atinge Vale nesta sexta; ventos de 100 km

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários