O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem enfrentar a chegada de ventos intensos nesta sexta-feira (7). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical poderá provocar rajadas entre 80 km/h e 90 km/h em cidades da região e de até 100 km/h no litoral.

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A previsão aponta que o período mais crítico será registrado ao longo da sexta-feira, quando o fenômeno deverá atingir a maior intensidade. Diante do cenário, o governo estadual montou um gabinete de crise para monitorar a situação e coordenar o atendimento a possíveis ocorrências.