O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem enfrentar a chegada de ventos intensos nesta sexta-feira (7). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical poderá provocar rajadas entre 80 km/h e 90 km/h em cidades da região e de até 100 km/h no litoral.
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A previsão aponta que o período mais crítico será registrado ao longo da sexta-feira, quando o fenômeno deverá atingir a maior intensidade. Diante do cenário, o governo estadual montou um gabinete de crise para monitorar a situação e coordenar o atendimento a possíveis ocorrências.
A força-tarefa reúne representantes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das concessionárias de energia elétrica, das forças de segurança e de outros órgãos responsáveis pelos serviços essenciais.
Ventania aumenta risco de transtornos
De acordo com a Defesa Civil, as velocidades previstas correspondem aos picos das rajadas, que podem durar poucos segundos, mas têm potencial para provocar danos significativos.
Entre as principais preocupações estão a queda de árvores, o destelhamento de imóveis, a interrupção do fornecimento de energia elétrica e danos em placas, estruturas metálicas e outdoors.
No Vale do Paraíba, a intensidade dos ventos poderá variar de acordo com as características geográficas de cada município. Já no Litoral Norte, cidades como Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela aparecem entre as localidades com maior risco de registrar ventos mais fortes.
Rodovias e travessias exigem atenção
As condições climáticas também devem afetar o trânsito nas principais rodovias da região, como a Via Dutra, a Tamoios, a Carvalho Pinto, a Oswaldo Cruz, a Floriano Rodrigues Pinheiro e a Rio-Santos.
A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade, especialmente em pontes, viadutos e trechos mais abertos, onde a força do vento costuma ser maior. Motociclistas também devem redobrar os cuidados.
No Litoral Norte, a agitação marítima poderá interferir nas operações das balsas entre São Sebastião e Ilhabela.
Chuva deve ter menor impacto
Apesar da previsão de chuva e de descargas elétricas em algumas cidades, a principal preocupação das autoridades está relacionada à intensidade dos ventos.
Ainda assim, o solo encharcado pode favorecer a queda de árvores, principalmente em áreas urbanas e às margens das rodovias.
Como se proteger
A Defesa Civil recomenda que a população retire objetos de quintais, sacadas e varandas, mantenha portas e janelas fechadas e evite permanecer próximo de árvores, postes e estruturas metálicas.
Também é importante evitar estacionar veículos sob árvores e permanecer em praias, píeres e costões durante a passagem do fenômeno.
Em casos de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Outra recomendação é cadastrar o CEP da residência no serviço de alertas da Defesa Civil, enviando uma mensagem de texto para o número 40199.