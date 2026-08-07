O ciclone bomba que avança pelo litoral de São Paulo provocou uma rajada de vento de 109 km/h em Santos, por volta das 7h desta sexta-feira (7). O registro foi feito pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que acompanha a evolução das condições meteorológicas em todo o litoral.

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As rajadas paralisaram as travessias litorâneas e a navegação no Porto de Santos, o maior complexo portuário do país. De acordo com Prefeitura de Santos, houve quedas de árvores, postes e as aulas foram suspensas em Itanhaém e Bertioga.