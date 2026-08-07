O ciclone bomba que avança pelo litoral de São Paulo provocou uma rajada de vento de 109 km/h em Santos, por volta das 7h desta sexta-feira (7). O registro foi feito pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que acompanha a evolução das condições meteorológicas em todo o litoral.
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As rajadas paralisaram as travessias litorâneas e a navegação no Porto de Santos, o maior complexo portuário do país. De acordo com Prefeitura de Santos, houve quedas de árvores, postes e as aulas foram suspensas em Itanhaém e Bertioga.
A Defesa Civil Estadual segue o monitoramento devido à possibilidade de novas rajadas fortes ao longo desta sexta.
A maior preocupação está relacionada a ventos mais intensos e de maior duração, que podem provocar transtornos generalizados, como queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Queda de árvore em Santos/ Defesa Civil
Vale e Litoral Norte em alerta
O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões que exigem atenção com a passagem da frente fria associada a um ciclone extratropical.
A previsão da Defesa Civil indica rajadas entre 80 km/h e 90 km/h no Vale do Paraíba e de até 100 km/h no litoral. O período de maior atenção ocorre nesta sexta-feira (7), quando o sistema meteorológico deve atingir seu momento de maior intensidade.
No Litoral Norte, cidades como Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela podem registrar ventos mais fortes. As condições também podem provocar alterações na navegação e interferir nas operações de travessia entre São Sebastião e Ilhabela.
Diante da previsão, o governo de São Paulo montou um gabinete de crise para acompanhar o fenômeno e coordenar eventuais atendimentos. A força-tarefa reúne Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia, forças de segurança e outros órgãos responsáveis por serviços essenciais.
Ventos podem causar transtornos
A Defesa Civil reforça que os valores divulgados nas previsões representam picos de rajadas, que podem ocorrer durante poucos segundos. Mesmo assim, dependendo da intensidade, são capazes de causar danos.
Entre os principais riscos estão a queda de árvores e galhos, destelhamento de imóveis, interrupção de energia elétrica e danos em placas, outdoors e estruturas metálicas.
No Vale do Paraíba, a força dos ventos pode variar conforme as características geográficas de cada município. Áreas mais abertas, pontes e locais elevados tendem a exigir atenção redobrada.
A combinação de chuva e ventos também aumenta o risco de queda de árvores, especialmente porque o solo pode ficar mais encharcado.
Rodovias da região exigem atenção
A mudança nas condições do tempo também pode afetar o trânsito nas principais rodovias do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, entre elas a Via Dutra, Tamoios, Carvalho Pinto, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Rio-Santos.
A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade e mantenham atenção especial em pontes, viadutos e trechos abertos, onde os efeitos das rajadas podem ser mais fortes.
Motociclistas também devem redobrar os cuidados durante os períodos de vento intenso.
Apesar da previsão de chuva e de descargas elétricas em alguns pontos, a principal preocupação das autoridades neste momento é a força dos ventos.
Como se proteger durante a ventania
A Defesa Civil orienta a população a retirar objetos que possam ser carregados pelo vento de quintais, sacadas e varandas. Portas e janelas devem permanecer fechadas durante as rajadas.
Também é recomendado evitar a permanência próxima a árvores, postes, estruturas metálicas, praias, píeres e costões enquanto o fenômeno estiver atuando.
Motoristas devem evitar estacionar veículos sob árvores.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Outra recomendação é cadastrar o CEP no serviço de alertas da Defesa Civil. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199.
As equipes seguem monitorando as condições meteorológicas em todo o litoral paulista e nas regiões próximas, incluindo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.