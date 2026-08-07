A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 5.152 violações de direitos contra mulheres em 2026, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Os registros envolvem diferentes formas de violência, como agressões físicas e psicológicas, maus-tratos, exploração sexual e tráfico de pessoas.

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Os números ganham destaque durante o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A mobilização busca ampliar o acesso à informação, incentivar denúncias e fortalecer a rede de proteção às vítimas.