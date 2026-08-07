A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizará, entre os dias 10 e 15 de agosto, uma grande operação de educação para o trânsito em sete municípios do Vale do Paraíba: Aparecida, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Roseira, Cachoeira Paulista, Cruzeiro e Lorena.
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A iniciativa reunirá policiais rodoviários federais de todas as regiões do Brasil, que participarão de ações educativas em escolas, empresas, rodovias e terminais rodoviários, promovendo a conscientização de crianças, adolescentes, motoristas profissionais, condutores e passageiros sobre comportamentos seguros no trânsito.
Durante a semana também serão realizados comandos educativos nas rodovias federais, nos quais os policiais orientarão os usuários sobre os principais fatores de risco para sinistros, como excesso de velocidade, distração ao volante, uso do celular, embriaguez ao dirigir e a importância do uso dos dispositivos de segurança.
Um dos destaques da programação será a Carreta da Saúde da PRF, que estará em Cachoeira Paulista, de 10 a 14 de agosto, das 13h às 16h, oferecendo atendimentos gratuitos à população.
Entre os serviços disponíveis estão: vacinação contra influenza e febre amarela; testes rápidos; aferição da pressão arterial; medição de glicemia; avaliação odontológica; e exame preventivo ginecológico (Papanicolau), realizado na segunda, terça e quinta-feira.