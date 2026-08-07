A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizará, entre os dias 10 e 15 de agosto, uma grande operação de educação para o trânsito em sete municípios do Vale do Paraíba: Aparecida, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Roseira, Cachoeira Paulista, Cruzeiro e Lorena.

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A iniciativa reunirá policiais rodoviários federais de todas as regiões do Brasil, que participarão de ações educativas em escolas, empresas, rodovias e terminais rodoviários, promovendo a conscientização de crianças, adolescentes, motoristas profissionais, condutores e passageiros sobre comportamentos seguros no trânsito.