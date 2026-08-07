07 de agosto de 2026
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'Não podemos ter impunidade', diz Anderson de mortes no trânsito

Por Guilhermo Codazzi e Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Anderson Faria em entrevista ao OVALE Cast
Anderson Faria em entrevista ao OVALE Cast

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), defende uma mudança de comportamento para reduzir a morte de motociclistas na cidade. Os acidentes com motos matam 20% a mais do que os homicídios em São José.

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“Como resolver isso? Com mudança de comportamento. O que a gente não pode ter é a sensação da impunidade”, disse ele.

Segundo Anderson, o principal motivo da morte no trânsito é a imprudência. “Eu falo que o trânsito mata porque 95% dos acidentes são causados por imprudência. É pura imprudência. Basta respeitar a sinalização de trânsito, respeitar as placas”.

A entrevista do prefeito abre a nova temporada do OVALE Cast, o podcast de OVALE. Confira a entrevista completa no site de OVALE.

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