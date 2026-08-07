O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), defende uma mudança de comportamento para reduzir a morte de motociclistas na cidade. Os acidentes com motos matam 20% a mais do que os homicídios em São José.

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“Como resolver isso? Com mudança de comportamento. O que a gente não pode ter é a sensação da impunidade”, disse ele.