A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), principal instrumento de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, completa 20 anos. Para marcar a data, foi criada a campanha "Medidas Protetivas Salvam Vidas", com o objetivo de ampliar a divulgação dos serviços de proteção e dos mecanismos jurídicos disponíveis para mulheres em situação de violência. A cantora Paula Lima foi escolhida como embaixadora da campanha.

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O lançamento oficial ocorre nesta sexta-feira (7), na capital paulista. A iniciativa é uma parceria entre o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), o MPSP (Ministério Público de São Paulo), a OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo) e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A ação busca incentivar mulheres em situação de violência a procurarem ajuda e ampliar a divulgação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.