Um frentista morreu na noite desta quinta-feira (6) após um grave acidente na Rodovia Vereador Júlio da Silva, em São Bento do Sapucaí.
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia corretamente pela pista quando foi atingido frontalmente por um Renault Captur que invadiu a contramão durante uma tentativa de ultrapassagem em local proibido.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de sair do posto de combustíveis onde trabalhava, às margens da rodovia, e seguia no sentido Sapucaí-Mirim quando ocorreu a colisão.
Imagens registraram toda a dinâmica
A dinâmica do acidente foi registrada por câmeras de monitoramento e integra a investigação conduzida pela Polícia Civil.
Conforme a descrição do boletim de ocorrência, as imagens mostram que o motociclista reduziu a velocidade ao acessar a rodovia por um acesso sinalizado, aguardou a passagem de outro veículo e entrou normalmente na pista.
Poucos metros depois, o Renault Captur surgiu no sentido contrário e invadiu a faixa destinada ao tráfego oposto para realizar uma ultrapassagem.
Ainda de acordo com o registro policial, o automóvel atingiu frontalmente a motocicleta.
Vítima morreu no local
O impacto foi extremamente violento. Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas puderam constatar a morte do motociclista ainda no local.
A Polícia Científica realizou a perícia na rodovia, analisando a posição dos veículos, os danos provocados pela colisão e as marcas deixadas no pavimento.
Após os trabalhos periciais, os veículos foram liberados.
Motorista teria feito ultrapassagem proibida
Segundo o policial militar responsável pela ocorrência, as imagens indicam que o Renault Captur realizou a ultrapassagem sobre faixa longitudinal contínua, sinalização que proíbe esse tipo de manobra.
O artigo 203 do Código de Trânsito Brasileiro classifica a ultrapassagem pela contramão em trecho com linha contínua como infração gravíssima, sujeita a multa multiplicada por cinco.
No entanto, a eventual responsabilização criminal dependerá da conclusão das investigações da Polícia Civil, dos laudos da perícia e da análise de todas as circunstâncias do acidente.
Investigação continua
Outro ponto que será analisado é a distância percorrida pelo Renault Captur após a colisão. Conforme o boletim de ocorrência, as imagens indicam que o veículo continuou em movimento por alguns metros e não demonstraria uma frenagem imediata após o impacto.
Esse material será confrontado com os vestígios encontrados na rodovia para auxiliar os peritos na reconstrução da dinâmica do acidente, incluindo velocidade, ponto de impacto e eventual tempo de reação do motorista.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência.