07 de agosto de 2026
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Frentista morre após carro invadir contramão em rodovia no Vale

Por Jesse Nascimento | São Bento do Sapucaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Um frentista morreu na noite desta quinta-feira (6) após um grave acidente na Rodovia Vereador Júlio da Silva, em São Bento do Sapucaí.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia corretamente pela pista quando foi atingido frontalmente por um Renault Captur que invadiu a contramão durante uma tentativa de ultrapassagem em local proibido.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de sair do posto de combustíveis onde trabalhava, às margens da rodovia, e seguia no sentido Sapucaí-Mirim quando ocorreu a colisão.

Imagens registraram toda a dinâmica

A dinâmica do acidente foi registrada por câmeras de monitoramento e integra a investigação conduzida pela Polícia Civil.

Conforme a descrição do boletim de ocorrência, as imagens mostram que o motociclista reduziu a velocidade ao acessar a rodovia por um acesso sinalizado, aguardou a passagem de outro veículo e entrou normalmente na pista.

Poucos metros depois, o Renault Captur surgiu no sentido contrário e invadiu a faixa destinada ao tráfego oposto para realizar uma ultrapassagem.

Ainda de acordo com o registro policial, o automóvel atingiu frontalmente a motocicleta.

Vítima morreu no local

O impacto foi extremamente violento. Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas puderam constatar a morte do motociclista ainda no local.

A Polícia Científica realizou a perícia na rodovia, analisando a posição dos veículos, os danos provocados pela colisão e as marcas deixadas no pavimento.

Após os trabalhos periciais, os veículos foram liberados.

Motorista teria feito ultrapassagem proibida

Segundo o policial militar responsável pela ocorrência, as imagens indicam que o Renault Captur realizou a ultrapassagem sobre faixa longitudinal contínua, sinalização que proíbe esse tipo de manobra.

O artigo 203 do Código de Trânsito Brasileiro classifica a ultrapassagem pela contramão em trecho com linha contínua como infração gravíssima, sujeita a multa multiplicada por cinco.

No entanto, a eventual responsabilização criminal dependerá da conclusão das investigações da Polícia Civil, dos laudos da perícia e da análise de todas as circunstâncias do acidente.

Investigação continua

Outro ponto que será analisado é a distância percorrida pelo Renault Captur após a colisão. Conforme o boletim de ocorrência, as imagens indicam que o veículo continuou em movimento por alguns metros e não demonstraria uma frenagem imediata após o impacto.

Esse material será confrontado com os vestígios encontrados na rodovia para auxiliar os peritos na reconstrução da dinâmica do acidente, incluindo velocidade, ponto de impacto e eventual tempo de reação do motorista.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência.

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