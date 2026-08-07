Um frentista morreu na noite desta quinta-feira (6) após um grave acidente na Rodovia Vereador Júlio da Silva, em São Bento do Sapucaí.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia corretamente pela pista quando foi atingido frontalmente por um Renault Captur que invadiu a contramão durante uma tentativa de ultrapassagem em local proibido.

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