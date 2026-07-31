Candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) afirmou na noite dessa quinta-feira (30), em São José dos Campos, que o eleitor conservador deveria votar nele nas eleições estaduais porque, segundo o petista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) "não está conservando nada" no Estado.
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A declaração foi dada durante um evento de pré-campanha realizado no CEPE (Clube dos Empregados da Petrobras), que reuniu centenas de militantes. A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva também participou da atividade.
Ao responder a uma pergunta de OVALE sobre como pretende conquistar o voto do eleitor conservador, Haddad reforçou o argumento de que a atual gestão estadual estaria promovendo um processo de desmonte em diferentes áreas da administração pública.
"Se o eleitor do Vale é conservador, ele vai votar em mim. Porque não está sendo conservado nada. Quem quer conservar vai ter que mudar para conservar, porque eles não estão conservando nada", afirmou.
Críticas ao governo Tarcísio
Durante o discurso, Haddad direcionou uma série de críticas ao governo de Tarcísio de Freitas, especialmente nas áreas da educação, segurança pública, saneamento e gestão financeira.
Segundo o ex-ministro da Fazenda, a educação pública paulista vive uma crise. Ele afirmou que professores enfrentam dificuldades com mudanças na política educacional e criticou o uso de plataformas digitais como substituição ao trabalho docente.
Haddad também disse que o ensino médio paulista perdeu posições em indicadores nacionais, ficando atrás de estados como Ceará e Pernambuco, apesar de São Paulo possuir maior capacidade de investimento por aluno. O petista ainda afirmou que a Fundação Paula Souza deixou de expandir escolas técnicas e faculdades de tecnologia.
Na segurança pública, o pré-candidato criticou a gestão da Secretaria de Segurança Pública e citou o afastamento do então comandante-geral da Polícia Militar durante investigações relacionadas a suspeitas de ligação com o crime organizado.
Privatização da Sabesp
Outro alvo das críticas foi a privatização da Sabesp. Haddad afirmou que a venda da companhia ocorreu abaixo do valor de mercado e disse que moradores de cidades atendidas pela empresa enfrentam problemas no abastecimento e aumento das tarifas.
O petista também contestou declarações do governador sobre a Cracolândia. Segundo ele, dados da Fundação Seade apontam crescimento da população em situação de rua durante a atual gestão estadual, argumento utilizado para rebater a afirmação de que o problema teria sido solucionado.
Na área econômica, Haddad afirmou que a renegociação da dívida do Estado com a União foi fundamental para aliviar as contas públicas paulistas. Segundo ele, o acordo garantirá aproximadamente R$ 11 bilhões por ano aos cofres estaduais e evitou dificuldades fiscais para o governo.
Ainda durante o evento, o pré-candidato afirmou que Tarcísio de Freitas teria utilizado o governo paulista como projeto político nacional e voltou a defender que a população avalie os resultados da atual administração antes das eleições.
Ao encerrar a entrevista, Haddad voltou a dizer que pretende dialogar com eleitores de diferentes perfis ideológicos.
"Os trabalhadores estão na escola pública, estão na fila do SUS e vivem a realidade da segurança pública. Precisamos discutir o que está acontecendo no Estado. Quem quer conservar, vai ter que mudar para conservar", declarou.