Candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) afirmou na noite dessa quinta-feira (30), em São José dos Campos, que o eleitor conservador deveria votar nele nas eleições estaduais porque, segundo o petista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) "não está conservando nada" no Estado.

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A declaração foi dada durante um evento de pré-campanha realizado no CEPE (Clube dos Empregados da Petrobras), que reuniu centenas de militantes. A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva também participou da atividade.