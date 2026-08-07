07 de agosto de 2026
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CICLONE BOMBA

Ventos acima de 46 km/h paralisam travessia de balsas em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Veículos aguardam liberação da balsa para travessia entre São Sebastião e Ilhabela
Veículos aguardam liberação da balsa para travessia entre São Sebastião e Ilhabela

A operação de travessia por balsas entre São Sebastião e Ilhabela foi interrompida devido aos fortes ventos que atingem a região do Litoral Norte na manhã desta sexta-feira (7).

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A paralisação cumpre protocolos de segurança determinados pela Marinha do Brasil, que exigem a suspensão do serviço sempre que as rajadas de vento ultrapassam os 46 km/h.

A retomada das viagens está condicionada à melhoria do tempo e à garantia de condições meteorológicas seguras. Até o momento, não há previsão para a normalização do sistema.

Em ambos os sentidos do trajeto, grande fila de veículos aguardam liberação.

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