A operação de travessia por balsas entre São Sebastião e Ilhabela foi interrompida devido aos fortes ventos que atingem a região do Litoral Norte na manhã desta sexta-feira (7).

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A paralisação cumpre protocolos de segurança determinados pela Marinha do Brasil, que exigem a suspensão do serviço sempre que as rajadas de vento ultrapassam os 46 km/h.