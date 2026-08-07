Passageiros enfrentam transtornos na manhã desta sexta-feira (7) em São José dos Campos após um atraso na saída dos ônibus da Viação Saens Peña da garagem.

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Segundo relatos e fotos enviadas a OVALE, o Terminal Rodoviário Central ficou lotado enquanto os coletivos eram liberados aos poucos para iniciar a operação.