Passageiros enfrentam transtornos na manhã desta sexta-feira (7) em São José dos Campos após um atraso na saída dos ônibus da Viação Saens Peña da garagem.
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Segundo relatos e fotos enviadas a OVALE, o Terminal Rodoviário Central ficou lotado enquanto os coletivos eram liberados aos poucos para iniciar a operação.
De acordo com informações, o atraso estaria relacionado a uma questão de pagamento. A informação, porém, ainda não foi confirmada oficialmente pela empresa ou pela Prefeitura de São José dos Campos.
Com a demora na saída dos veículos, passageiros que dependem das linhas operadas pela Saens Peña se concentraram no terminal e em pontos de embarque à espera dos ônibus. As imagens encaminhadas à reportagem mostram grande quantidade de pessoas na rodoviária.
A expectativa é que a circulação seja normalizada gradualmente ao longo da manhã, conforme os ônibus deixem a garagem e retomem as viagens previstas.
A Viação Saens Peña é responsável pelo lote 1 do transporte coletivo de São José dos Campos. Segundo dados da Prefeitura, a empresa tinha 33 ônibus em operação em junho de 2026. Os veículos atendem linhas que passam por bairros das regiões norte, oeste, sul e central da cidade.
O que diz o sindicato?
O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba informou, por meio de nota, que foi realizada uma assembleia na porta da empresa Saens Peña nesta sexta para tratar de "alguns descumprimento de direitos da classe".
"Já faz um bom tempo que a reclamação vem sendo dia a dia, e não restou outra alternativa a não ser realizar a assembleia e tirar os encaminhamentos com a categoria", disse Ronaldo Costa, o Ripa, presidente do sindicato.
"Agora vamos enviar para a direção da empresa e a nossa esperança é que se resolva para não ter mais problemas nos próximos dias", completou.
Prefeitura e empresa
OVALE procurou a Prefeitura de São José dos Campos e a Viação Saens Peña para esclarecer o motivo do atraso na saída dos ônibus, saber quais linhas foram afetadas e verificar a previsão de normalização do serviço.
A Busvale (Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba) informou que os ônibus da empresa operam normalmente em São José dos Campos. A Prefeitura ainda não comentou. O espaço segue aberto.