Um homem foi preso em flagrante transportando mais de 16 kg de entorpecentes em Caraguatatuba. A ação foi realizada por equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) durante operações de fiscalização, na manhã de quinta-feira (6), e resultou em prejuízo de cerca de R$ 500 mil ao tráfico de drogas, segundo estimativas da polícia.

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Na abordagem ao suspeito, a equipe encontrou 11,7 mil porções de cocaína preparadas para a comercialização, cerca de 15 kg, além de 1 kg de crack e cerca de 2 mil pinos vazios utilizados para o embalo de drogas.