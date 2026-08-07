Um motociclista de 31 anos morreu e a passageira que estava na garupa ficou ferida após um acidente na noite desta quinta-feira (6), no km 2,1 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na alça de acesso à Rodovia Oswaldo Cruz (SP-062), em Taubaté.

A vítima foi identificada como Gladson Felipe Gomes de Souza, de 31 anos.

A Polícia Civil apura as circunstâncias da ocorrência, que, até o momento, não indica envolvimento de outro veículo.