Um motociclista de 31 anos morreu e a passageira que estava na garupa ficou ferida após um acidente na noite desta quinta-feira (6), no km 2,1 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na alça de acesso à Rodovia Oswaldo Cruz (SP-062), em Taubaté.
A vítima foi identificada como Gladson Felipe Gomes de Souza, de 31 anos.
A Polícia Civil apura as circunstâncias da ocorrência, que, até o momento, não indica envolvimento de outro veículo.
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 23h, no km 2,1 da rodovia, na alça de acesso à Rodovia Oswaldo Cruz (SP-062).
Gladson chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.
A mulher que ocupava a garupa da motocicleta também foi resgatada e levada ao hospital, onde permanecia sob cuidados médicos até o registro da ocorrência.
Como aconteceu o acidente
A equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender um acidente com vítimas. Ao chegar ao local, os policiais encontraram outras equipes da Polícia Militar realizando os primeiros atendimentos e sinalizando a via.
Uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125 K, de cor vermelha, estava caída sobre a pista.
O motociclista foi encontrado próximo ao veículo com ferimentos graves. Já a passageira estava no canteiro lateral da rodovia, apresentando escoriações e sinais aparentes de desorientação.
Polícia investiga as causas
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Taubaté.
A Polícia Civil solicitou perícia técnica no local e determinou a realização de exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal). O objetivo é esclarecer a dinâmica do acidente.
Até o momento, o boletim de ocorrência não aponta a participação de outro veículo. O registro policial classifica o caso como um choque, mas não informa contra qual estrutura ou obstáculo a motocicleta teria colidido. Essa informação deverá ser esclarecida pela perícia.
As causas do acidente seguem sob investigação.