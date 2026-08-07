O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (7). Ele irá ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), às 14h30, quando serão apresentados os dados do Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real) e do Sistema Prodes sobre o desmatamento da Amazônia. A visita também ocorre no contexto da celebração dos 65 anos do órgão federal.
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Lula estará acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e dos ministros do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Os números do Deter são referentes ao mês de julho deste ano e ao intervalo de 2025-2026, que vai de agosto de 2025 a julho de 2026, dos biomas Amazônia e Cerrado. Já o Prodes abrange o período de agosto de 2024 a julho de 2025, dos biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa.
Lula no Vale
Essa será a quinta visita de Lula ao Vale do Paraíba em seu atual mandato e a terceira visita em menos de 30 dias, duas delas em São José dos Campos. A região é reduto eleitoral do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputará a reeleição contra o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad (PT).
Em 24 de julho, Lula esteve em Jacareí para conhecer as instalações da Avibras Aeroco, empresa do setor de defesa localizada às margens da Rodovia dos Tamoios.
No dia 13 de julho, o petista esteve em São José dos Campos para conhecer a primeira unidade brasileira de geração de energia elétrica com turbina a gás 100% nacional movida a etanol.
A agenda oficial foi realizada no IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), dentro do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), um dos principais polos de pesquisa tecnológica do país.
Agenda do presidente
De acordo com a agenda oficial da Presidência, Lula decola da Base Aérea de Brasília às 13h desta sexta. A chegada ao Vale será no Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos.
Às 14h30, o presidente visita a sede do Inpe em São José dos Campos. Não há informação sobre o horário de retorno do presidente.
Visitas de Lula a São José
O presidente Lula visitou São José dos Campos pela primeira vez no seu atual mandato no dia 26 de abril de 2024. Na ocasião, ele estava acompanhado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e diversos ministros, além da mulher Rosângela Lula da Silva, a Janja, socióloga e primeira-dama do país.
Lula visitou o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), onde inaugurou alojamento para 80 alunos e conheceu o Laboratório de Preparação e Integração, além de assistir apresentação do projeto do motor turbojato TR-5000, a turbina a jato 100% nacional.
O presidente foi recebido pelo comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, além de outras autoridades.
Na segunda parte da visita a São José, Lula foi à Embraer, onde batizou uma aeronave que foi entregue para a companhia Azul Linhas Aéreas.
Na cerimônia, a Azul anunciou o investimento de R$ 3 bilhões por 13 aviões E195-E2 da fabricante brasileira. Já a Embraer informou na ocasião um investimento de R$ 2 bilhões em suas unidades no Brasil, gerando 900 novos empregos.
"Um país que tem uma Embraer, uma São José dos Campos, não pode pensar pequeno", disse Lula durante a visita.
Segunda visita em 2024
O presidente voltou a São José em 19 de julho de 2024 para anunciar financiamentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para obras na Via Dutra e exportações de aviões da Embraer. Na época, a agenda oficial contou com dois eventos em São José.
Para obras e intervenções na Dutra e na rodovia Rio-Santos, ambas administradas pela concessionária RioSP, o valor de crédito chegou a R$ 10,75 bilhões.
Já para a Embraer, o valor de financiamento foi de R$ 4,5 bilhões, a serem usados para a exportação de 32 jatos comerciais encomendados pela companhia aérea American Airlines.