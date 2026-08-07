O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (7). Ele irá ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), às 14h30, quando serão apresentados os dados do Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real) e do Sistema Prodes sobre o desmatamento da Amazônia. A visita também ocorre no contexto da celebração dos 65 anos do órgão federal.

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Lula estará acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e dos ministros do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.