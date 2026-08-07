A Prefeitura de Jacareí promove, ao longo do mês de agosto de 2026, uma série de vistorias e buscas ativas para conter e prevenir infestações de escorpiões no município. Coordenadas pelas equipes de Vigilância em Saúde, as operações têm como base os registros de avistamentos feitos pela população e focam em locais de grande circulação, como parques, escolas e a rodoviária.
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Ações de busca
Durante os trabalhos de campo, os agentes realizam a coleta de espécimes para mapeamento e definição das melhores estratégias de controle. O cronograma contempla visitas técnicas nos bairros Jardim Califórnia, Jardim Marcondes e Jardim Esperança.
Enquanto as inspeções diurnas priorizam áreas de alta rotatividade de pessoas, as ações noturnas focam em parques, áreas verdes, bueiros, galerias e bocas de lobo, que são locais propícios para o surgimento dos animais devido às alterações ambientais.
A programação de busca ativa noturna inclui inspeções em prédios escolares, como a EMEI Professora Guaraci da Rocha Simplício e a EMEF Professor Décio Moreira, ambas no Jardim Califórnia, além da EMEI Professora Irineu Idalgo Sanches Filho e da EMEF Professora Silvia Aparecida Rezende Barreto, no Jardim Esperança. Já as ações diurnas acontecem no Parque dos Sinos, no Parque Califórnia e na Rodoviária de Jacareí.
Cronograma
Durante o mês de agosto, estão programadas as seguintes ações:
- 5/8 – Busca Ativa Noturna: EMEI Professora Guaraci da Rocha Simplício (Jardim Califórnia);
- 10/8 – Busca Ativa Diurna: Parque dos Sinos;
- 11/8 – Busca Ativa Noturna: EMEF Professor Décio Moreira (Jardim Califórnia);
- 17/8 – Busca Ativa Diurna: Parque Califórnia;
- 19/8 – Busca Ativa Noturna: EMEI Professor Irineu Idalgo Sanches Filho (Jardim Esperança);
- 24/8 – Busca Ativa Diurna: Rodoviária de Jacareí (Jardim Marcondes);
- 26/8 – Busca Ativa Noturna: EMEF Professora Silvia Aparecida Rezende Barreto (Jardim Esperança).
Prevenção e cuidados
Para evitar a presença de escorpiões, a orientação é manter quintais e jardins sempre limpos, evitar o acúmulo de entulhos, manter lixeiras bem vedadas e a grama aparada.
O Ministério da Saúde não recomenda o uso de inseticidas, pois os produtos químicos não possuem eficácia comprovada contra a espécie e podem desalojar os animais, aumentando o risco de acidentes.
Dentro das residências, as medidas preventivas incluem a instalação de telas em ralos, pias e tanques, a vedação de frestas em rodapés, paredes e muros, o afastamento de camas e berços das paredes e a verificação atenta de roupas, calçados e toalhas antes do uso.
Atendimento médico e canais de denúncia
Ao encontrar um escorpião, o morador não deve manipular o animal. A orientação é registrar a ocorrência pelos canais oficiais da Prefeitura: Atende Bem (Praça dos Três Poderes, nº 73, Centro), pela plataforma online ou pelos telefones 156 e 0800 016 3010.
Em caso de picada, a vítima deve ser levada imediatamente ao Pronto Atendimento Dr. Thelmo de Almeida Cruz, localizado na avenida Davi Monteiro Lino, no Centro. A unidade é a referência municipal para acidentes com animais peçonhentos e dispõe de soro antiescorpiônico. A busca por socorro deve ser imediata, sem a necessidade de aguardar o surgimento de sintomas como dor intensa, vômitos ou sudorese.