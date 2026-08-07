A Prefeitura de Jacareí promove, ao longo do mês de agosto de 2026, uma série de vistorias e buscas ativas para conter e prevenir infestações de escorpiões no município. Coordenadas pelas equipes de Vigilância em Saúde, as operações têm como base os registros de avistamentos feitos pela população e focam em locais de grande circulação, como parques, escolas e a rodoviária.

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Ações de busca

Durante os trabalhos de campo, os agentes realizam a coleta de espécimes para mapeamento e definição das melhores estratégias de controle. O cronograma contempla visitas técnicas nos bairros Jardim Califórnia, Jardim Marcondes e Jardim Esperança.