A Polícia Civil desmantelou uma "casa bomba" utilizada pelo tráfico de drogas em São José dos Campos e apreendeu mais de 86 quilos de entorpecentes, além de 80,6 mil porções prontas para comercialização.
A ação, realizada nesta quarta-feira (6), provocou um prejuízo estimado em R$ 2 milhões ao crime organizado. Ninguém foi preso.
A operação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic de São José dos Campos, resultou na descoberta da "casa bomba" usada para armazenar, preparar e distribuir drogas no bairro Majestic.
A ação ocorreu durante investigações voltadas ao combate ao tráfico nas regiões leste e sul do município. Segundo a Polícia Civil, ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos que estavam no imóvel fugiram antes da entrada dos agentes e não foram localizados.
Durante as buscas, os policiais encontraram um grande centro de distribuição de drogas. Ao todo, foram apreendidos 86,075 quilos de entorpecentes, sendo 80.600 porções prontas para venda, além de equipamentos utilizados para o preparo e embalagem das drogas.
O que foi apreendido
Entre os materiais apreendidos estão:
- 73 quilos de cocaína, distribuídos em 70.600 porções, sendo 22 mil eppendorfs cinza, 43 mil papelotes e 5.600 eppendorfs coloridos;
- 8,1 quilos de crack, divididos em 6 mil porções;
- 4 quilos de maconha tipo "spice", fracionados em 4 mil porções;
- 975 gramas de maconha;
- 30 mil eppendorfs vazios;
- duas balanças de precisão;
- um liquidificador;
- uma peneira;
- materiais para embalagem;
- um aparelho celular e um cartão bancário.
Prejuízo de R$ 2 milhões ao tráfico
De acordo com a Polícia Civil, a apreensão representa um prejuízo estimado em cerca de R$ 2 milhões para uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na região.
Além da retirada de grande quantidade de entorpecentes de circulação, a polícia destacou que a operação compromete a logística de distribuição da quadrilha, já que o imóvel funcionava como ponto de armazenamento, fracionamento e abastecimento de drogas destinadas ao comércio ilegal.
As investigações prosseguem para identificar e localizar os responsáveis pelo imóvel e pelos entorpecentes apreendidos.