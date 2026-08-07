A Polícia Civil desmantelou uma "casa bomba" utilizada pelo tráfico de drogas em São José dos Campos e apreendeu mais de 86 quilos de entorpecentes, além de 80,6 mil porções prontas para comercialização.



A ação, realizada nesta quarta-feira (6), provocou um prejuízo estimado em R$ 2 milhões ao crime organizado. Ninguém foi preso.

A operação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic de São José dos Campos, resultou na descoberta da "casa bomba" usada para armazenar, preparar e distribuir drogas no bairro Majestic.