Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Vila Brito, em Lorena, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada nessa quinta-feira (6), por equipes da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento de rotina na região. Também foram apreendidas arma, munições e cocaína.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao abordarem o jovem, os policiais encontraram com ele uma garrucha de calibre .22 contendo uma munição deflagrada.