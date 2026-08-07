07 de agosto de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Adolescente é apreendido com arma, munições e cocaína em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões com adolescente em Lorena
Apreensões com adolescente em Lorena

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Vila Brito, em Lorena, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada nessa quinta-feira (6), por equipes da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento de rotina na região. Também foram apreendidas arma, munições e cocaína.

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Ao abordarem o jovem, os policiais encontraram com ele uma garrucha de calibre .22 contendo uma munição deflagrada.

Com autorização para entrar na residência do menor, os agentes localizaram no imóvel mais 64 munições intactas do mesmo calibre e cerca de 846 gramas de cocaína a granel.

O adolescente e o material apreendido foram encaminhados ao plantão policial, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

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