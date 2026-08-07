O Governo de SP abriu inscrições para o Provão Paulista Seriado 2026. São oferecidas 15,8 mil vagas gratuitas para cursos de graduação da USP, Unicamp, Unesp, Univesp e das Fatecs do Centro Paula Souza para o ano letivo de 2027.

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Inscrições

Estudantes matriculados na 3ª série da rede estadual paulista, nas Etecs e em escolas ligadas às universidades estaduais já estão inscritos automaticamente.