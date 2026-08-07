O Governo de SP abriu inscrições para o Provão Paulista Seriado 2026. São oferecidas 15,8 mil vagas gratuitas para cursos de graduação da USP, Unicamp, Unesp, Univesp e das Fatecs do Centro Paula Souza para o ano letivo de 2027.
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Inscrições
Estudantes matriculados na 3ª série da rede estadual paulista, nas Etecs e em escolas ligadas às universidades estaduais já estão inscritos automaticamente.
Alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), de redes municipais de fora da capital, de institutos federais ou de escolas públicas de outros estados precisam se inscrever manualmente até o dia 19 de agosto, diretamente no site da Fundação Vunesp.
No momento do cadastro, esse grupo deve indicar onde fará o exame, podendo escolher entre oito polos regionais: São Paulo (capital), Bauru, Campinas, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba.
Vagas
O ensino tecnológico concentra a maior parte das oportunidades desta edição. São 10 mil vagas para as Fatecs, 3.064 vagas para a Univesp, 1.500 para a USP, 929 para a Unesp e 326 para a Unicamp.
As provas acontecem entre 4 e 13 de novembro de 2026.
No ensino regular, a pontuação final é o somatório dos desempenhos do aluno ao longo das três séries. Já para os alunos da EJA, o resultado final depende exclusivamente do desempenho na prova objetiva e na redação aplicadas neste ano.
O edital com todos os detalhes e cronograma pode ser acessado neste link.