A Patrulha Maria da Penha de São José dos Campos promoverá um "aulão" gratuito de defesa pessoal para as mulheres. A iniciativa faz parte das ações em referência ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

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A atividade é aberta a mulheres com mais de 18 anos e será promovida no Parque Vicentina Aranha, em 22 de agosto, a partir das 7h30, com orientações práticas de prevenção, técnicas de defesa e consciência corporal.