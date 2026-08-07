07 de agosto de 2026
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AGOSTO LILÁS

SJC tem aula gratuita de defesa pessoal para mulheres

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Patrulha Maria da Penha promove aula de defesa pessoal para mulheres
Patrulha Maria da Penha promove aula de defesa pessoal para mulheres

A Patrulha Maria da Penha de São José dos Campos promoverá um "aulão" gratuito de defesa pessoal para as mulheres. A iniciativa faz parte das ações em referência ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

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A atividade é aberta a mulheres com mais de 18 anos e será promovida no Parque Vicentina Aranha, em 22 de agosto, a partir das 7h30, com orientações práticas de prevenção, técnicas de defesa e consciência corporal.

Para participar, as interessadas devem procurar as equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) no local, no dia do evento.

O parque fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, na Vila Adyana, São José dos Campos.

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