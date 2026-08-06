Uma mulher de 36 anos foi presa preventivamente nesta quinta-feira (6), suspeita de abandonar o próprio filho recém-nascido em um terreno vazio. O bebê foi encontrado com vida poucos dias após o nascimento e recebeu atendimento médico. A investigação aponta que a mulher teria tentado ocultar a gestação dos familiares.

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O caso aconteceu no bairro General Carneiro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o recém-nascido foi localizado no dia 31 de julho, enrolado em um lençol e acomodado dentro da estrutura de um sofá abandonado em meio a entulhos.