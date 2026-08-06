Uma mulher de 36 anos foi presa preventivamente nesta quinta-feira (6), suspeita de abandonar o próprio filho recém-nascido em um terreno vazio. O bebê foi encontrado com vida poucos dias após o nascimento e recebeu atendimento médico. A investigação aponta que a mulher teria tentado ocultar a gestação dos familiares.
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O caso aconteceu no bairro General Carneiro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o recém-nascido foi localizado no dia 31 de julho, enrolado em um lençol e acomodado dentro da estrutura de um sofá abandonado em meio a entulhos.
A criança ainda estava com o cordão umbilical quando foi encontrada. De acordo com as autoridades, o bebê foi encaminhado inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste e, posteriormente, transferido para a Maternidade Odete Valadares. O estado de saúde é considerado estável.
As investigações apontam que a mulher teria dado à luz dentro da própria residência e abandonado a criança logo em seguida. A principal linha de apuração indica que a gravidez teria sido fruto de um relacionamento extraconjugal e que a suspeita teria tentado esconder a situação do marido e de outros familiares.
Ainda conforme a polícia, o companheiro da mulher havia deixado a casa dias antes, depois de descobrir a gestação.
O recém-nascido foi encontrado depois que cães de uma empresa instalada nas proximidades começaram a latir insistentemente em direção ao terreno. Um funcionário decidiu verificar o que estava acontecendo e encontrou a criança, acionando a Polícia Militar.
Durante as investigações, a Polícia Civil realizou perícias no imóvel onde a mulher vivia e também no local em que o bebê foi abandonado. Testemunhas foram ouvidas e os agentes solicitaram a prisão preventiva da suspeita, autorizada posteriormente pela Justiça.
A mulher foi levada para prestar depoimento e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição das autoridades.
A suspeita poderá responder pelo crime de abandono de incapaz, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão. O inquérito segue em andamento.