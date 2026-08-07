A criança de 5 anos que teria sido vítima de abuso sexual envolvendo o ex-ator da TV Globo Marco Furlan, de 48 anos, em Pindamonhangaba, está emocionalmente abalada e apresentou regressão no tratamento que já realizava, segundo a advogada da família.
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Em entrevista ao Splash, do UOL, Maria Fernanda Mituo também contestou a principal versão apresentada pelo investigado à Polícia Civil, afirmando que ele não tinha namorada ou companheira na festa, contrariando a alegação de que teria confundido o menino com uma suposta parceira.
A declaração confronta a primeira versão apresentada por Marco Furlan à Polícia Civil, na qual afirmou que entrou no quarto por engano e teria confundido a criança com sua namorada.
Advogada descreve cena encontrada pela mãe
Segundo a representante da família, a criança dormia em um dos quartos da residência enquanto os adultos participavam da festa de aniversário.
A mãe do menino, amiga da aniversariante, entrou no quarto para verificar o filho, apagou a luz e retornou ao ambiente onde conversava com os convidados.
Cerca de dez minutos depois, ouviu o filho gritando de dor.
Ao correr até o quarto e acender a luz, encontrou, segundo seu relato, o ator e a criança sem roupas sobre a cama.
"A criança gritava de dor. Quando entraram no quarto, ele estava nu, a criança também estava nua, e ele segurava a cueca do menino", afirmou a advogada durante a entrevista.
Ela também destacou que Marco Furlan não conhecia a criança nem sua família. O ator era primo da aniversariante, enquanto a mãe do menino apenas mantinha amizade com ela.
Criança apresentou regressão após o episódio
De acordo com a advogada, a mãe permanece profundamente abalada e ainda se culpa pelo ocorrido, embora ela ressalte que a responsabilidade, caso o crime seja confirmado, recai exclusivamente sobre o investigado.
O menino, que é neurodivergente, também sofreu consequências emocionais importantes.
Segundo Maria Fernanda Mituo, a criança apresentou regressão no tratamento que já realizava, está assustada, mais agitada e ainda não consegue compreender completamente o que aconteceu em razão da idade e da condição clínica.
Exame no IML é aguardado
A advogada também criticou a demora na realização do exame pericial pelo Instituto Médico Legal (IML).
Segundo ela, a requisição foi emitida apenas três dias após os fatos, reduzindo as chances de coleta de vestígios que normalmente são mais evidentes nas primeiras 24 horas em casos de estupro de vulnerável.
Apesar do intervalo de aproximadamente 72 horas, o exame foi realizado. O laudo deve ficar pronto em cerca de três semanas.
Ela ressaltou ainda que o atendimento hospitalar inicial não é suficiente para confirmar ou afastar eventual penetração, razão pela qual o exame pericial é considerado essencial para a investigação.
Ator apresentou versões diferentes
Durante o primeiro depoimento, Marco Furlan declarou que entrou no quarto por engano e teria confundido a criança com sua namorada.
Posteriormente, apresentou uma nova versão aos investigadores, afirmando que havia ingerido bebida alcoólica e que não se lembrava do ocorrido, recordando apenas do momento em que foi colocado na viatura policial.
As duas versões agora são confrontadas pelas informações reunidas pela Polícia Civil e pelo relato da advogada da família, que afirma não haver qualquer namorada ou companheira do ator presente na festa.
Artista segue preso
Marco Furlan permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros 1, na capital paulista.
A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após audiência de custódia, substituindo a prisão em flagrante.
Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a decisão levou em consideração os elementos apresentados durante a investigação.
Enquanto o inquérito é concluído, o ator permanecerá detido.
Relembre o caso
O caso aconteceu no último domingo (2), durante uma festa de aniversário em uma residência de Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de ocorrência, a mãe ouviu os gritos do filho vindos do quarto onde ele dormia. Ao entrar no local, encontrou a criança sem roupas ao lado de Marco Furlan, que também estava nu. Uma testemunha confirmou ter presenciado a mesma cena.
Ainda conforme a investigação, o menino relatou dores na região anal e foi levado para atendimento médico.
O primeiro exame não apontou lesões aparentes, mas a Polícia Civil solicitou novas perícias.
Natural de Campos do Jordão, Marco Furlan iniciou a carreira artística em 2007 e participou de produções como Carro de Paulista, Mulher de Fases e da segunda temporada da série Aline, da TV Globo.
A defesa do ator não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.