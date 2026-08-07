A criança de 5 anos que teria sido vítima de abuso sexual envolvendo o ex-ator da TV Globo Marco Furlan, de 48 anos, em Pindamonhangaba, está emocionalmente abalada e apresentou regressão no tratamento que já realizava, segundo a advogada da família.

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Em entrevista ao Splash, do UOL, Maria Fernanda Mituo também contestou a principal versão apresentada pelo investigado à Polícia Civil, afirmando que ele não tinha namorada ou companheira na festa, contrariando a alegação de que teria confundido o menino com uma suposta parceira.