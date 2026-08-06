O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em São José dos Campos nesta sexta-feira (7), quando participará da divulgação dos novos indicadores oficiais sobre o desmatamento no Brasil e das celebrações pelos 65 anos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A cerimônia está marcada para as 16h e também contará com a presença de autoridades do governo federal.
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A programação será realizada no LIT (Laboratório de Integração e Testes), localizado no Jardim da Granja. O evento reunirá o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, além de pesquisadores e dirigentes da instituição.
Entre os destaques da agenda está a apresentação dos dados do Deter (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real) e do Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite). Os levantamentos são utilizados para orientar políticas públicas, apoiar fiscalizações e monitorar a preservação da vegetação nativa em diferentes regiões do país.
Os números do Deter abrangem o período entre agosto de 2025 e julho de 2026 e incluem informações sobre os biomas Amazônia e Cerrado. Já o Prodes apresentará os resultados referentes ao intervalo entre agosto de 2024 e julho de 2025, com dados sobre a Mata Atlântica, a Caatinga e o Pampa.
Enquanto o Deter funciona como uma ferramenta de alerta rápido, identificando alterações na cobertura vegetal por meio de imagens de satélite, o Prodes realiza uma análise anual mais detalhada da área desmatada. A combinação das duas ferramentas permite que os órgãos ambientais direcionem as ações de fiscalização e acompanhem a evolução dos indicadores ao longo dos anos.
A visita também marca as comemorações pelos 65 anos do Inpe, instituição fundada em 1961 e considerada uma das principais referências nacionais em pesquisas espaciais, meteorologia, monitoramento ambiental e desenvolvimento tecnológico.
A presença de Lula reforça a importância de São José dos Campos no cenário científico e tecnológico brasileiro. Nos últimos meses, o presidente também esteve no Instituto de Aeronáutica e Espaço, no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), e visitou a empresa Avibras, em Jacareí.
A expectativa é de que o esquema de segurança provoque alterações no trânsito da região do Jardim da Granja. Até o momento, no entanto, não há informações oficiais sobre interdições ou desvios no entorno do instituto.
O que é o Laboratório de Integração e Testes?
O LIT é responsável pela montagem, integração e avaliação de satélites e equipamentos de alta complexidade. No local, especialistas verificam a resistência dos sistemas a vibrações, mudanças de temperatura e outras condições extremas enfrentadas durante as missões espaciais.
Serviço
Evento: visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao INPE
Data: sexta-feira (7)
Horário: 16h
Local: Laboratório de Integração e Testes (LIT)
Endereço: Avenida dos Astronautas, 1.758, Jardim da Granja, em São José dos Campos.