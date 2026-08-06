O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em São José dos Campos nesta sexta-feira (7), quando participará da divulgação dos novos indicadores oficiais sobre o desmatamento no Brasil e das celebrações pelos 65 anos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A cerimônia está marcada para as 16h e também contará com a presença de autoridades do governo federal.

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A programação será realizada no LIT (Laboratório de Integração e Testes), localizado no Jardim da Granja. O evento reunirá o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, além de pesquisadores e dirigentes da instituição.