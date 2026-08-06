A segunda fase da Operação Armagedom, deflagrada nesta quinta-feira (6), tem como foco uma organização criminosa suspeita de atuar com agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, os investigados teriam mantido um esquema de empréstimos com juros abusivos, seguido de cobranças feitas por meio de intimidação. A apuração também aponta que parte dos valores obtidos com a agiotagem teria sido ocultada por meio de empresas, imóveis, veículos e bens registrados em nome de terceiros.

A operação cumpriu 24 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de São José dos Campos. Também foram determinadas medidas de bloqueio e indisponibilidade de patrimônio, além do afastamento de sigilos telemáticos.