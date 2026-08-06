O adolescente apontado como responsável por atingir um colega com uma pá de lixo afirmou que a agressão aconteceu durante uma brincadeira entre os dois. A vítima sofreu uma lesão intracraniana e permanece internada em uma UTI (unidade de terapia intensiva).

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O caso ocorreu em uma escola cívico-militar de Birigui, no interior de São Paulo. Segundo as informações apuradas pelas autoridades, a ocorrência foi registrada no dia 29 de julho, no momento da saída dos alunos.