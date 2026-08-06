O Coletivo 'Domurixá, Mojubá!' anunciou que deixará de utilizar as dependências da Casa de Cultura Caipira Zé Mira, em São José dos Campos. A decisão foi divulgada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais e, segundo o grupo, foi motivada por episódios considerados discriminatórios e de intolerância religiosa ocorridos durante atividades realizadas no espaço.

De acordo com o coletivo, a parceria com a Casa de Cultura foi encerrada formalmente após uma reunião realizada na terça-feira (4) com representantes do Instituto José Mira, responsável pela gestão do imóvel.

No comunicado, o grupo afirma que os problemas teriam começado em janeiro deste ano. Na ocasião, segundo o relato do coletivo, uma mulher identificada como filha de José Mira, teria questionado integrantes do coletivo sobre as atividades desenvolvidas no local, utilizando expressões que, na avaliação do grupo, demonstrariam preconceito contra religiões de matriz africana.