O São José Basketball perdeu por 84 a 79 para o Paulistano na noite desta quinta-feira (6), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, na primeira rodada do Campeonato Paulista Masculino de Basquete de 2026.
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Apesar de não ter sido a estreia que a torcida esperava, esse foi o primeiro jogo do novo elenco comandado pelo técnico Chris Ahmad, repleto de caras novas. A equipe, no entanto, ainda não contou com os armadores norte-americanos Manny Payton e Tradavis Thompson, além do ala-armador Dexter McClanahan, que se recupera de uma lesão.
Por outro lado, alguns atletas se destacaram, como o ala Derick Machado, que teve boa atuação. E Isaque foi o destaque do time, com 19 pontos e 14 rebotes. Agora, o time joseense volta à quadra no sábado (8), quando enfrentará o Corinthians, a partir das 15h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.
O jogo
Com duas equipes formadas por muitos jovens, o primeiro quarto foi movimentado e disputado. O São José conseguiu ser mais eficiente e, apesar do equilíbrio, abriu cinco pontos de vantagem sobre o Paulistano: 23 a 18.
O segundo período começou da mesma forma, e, em determinado momento, a equipe da capital chegou ao empate, principalmente em razão do aproveitamento nas bolas de três pontos. No entanto, o São José reagiu e voltou a ampliar a diferença, indo para o intervalo com a vitória parcial por 46 a 37.
Na volta para o segundo tempo, o Paulistano começou melhor e tornou a partida equilibrada. Sem conseguir administrar a vantagem, a equipe joseense viu o adversário encostar no placar, fechando o terceiro quarto em 63 a 62.
Nos dez minutos finais, o jogo ficou mais complicado para os donos da casa, que passaram a cometer muitos erros ofensivos e viram os visitantes assumirem a liderança. Com isso, o Paulistano ampliou a vantagem e confirmou a vitória.