O São José Basketball perdeu por 84 a 79 para o Paulistano na noite desta quinta-feira (6), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, na primeira rodada do Campeonato Paulista Masculino de Basquete de 2026.

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Apesar de não ter sido a estreia que a torcida esperava, esse foi o primeiro jogo do novo elenco comandado pelo técnico Chris Ahmad, repleto de caras novas. A equipe, no entanto, ainda não contou com os armadores norte-americanos Manny Payton e Tradavis Thompson, além do ala-armador Dexter McClanahan, que se recupera de uma lesão.