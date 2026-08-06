Um militar do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (6), em São José dos Campos. O crime aconteceu por volta das 7h45, na Estrada Joel de Paula, na região do Capão Grosso, próximo a Eugênio de Melo.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia de motocicleta quando três homens desconhecidos entraram na frente do veículo e tentaram impedir a passagem. Um dos suspeitos estava armado.
O militar acelerou a motocicleta e conseguiu passar pelo grupo. Nesse momento, um dos criminosos efetuou um disparo, que atingiu a vítima nas costas.
Mesmo ferido, o homem conseguiu seguir até a Estrada Doutor Altino Bondesan, no Jardim Coqueiro, onde acionou a Polícia Militar. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal da Vila Industrial, onde permaneceu internado.
A motocicleta não foi danificada e foi levada para uma companhia da Polícia Militar, onde ficou aguardando retirada.
A ocorrência mobilizou equipes policiais na região. O helicóptero Águia também participou das buscas, mas até o momento não há informação sobre a prisão dos envolvidos.
A Força Aérea Brasileira confirmou que a vítima integra o efetivo do DCTA e informou que o militar estava de folga e fora de serviço no momento do crime. Em nota, a instituição afirmou que ele recebeu atendimento médico especializado e que uma equipe presta apoio ao militar e aos familiares.
O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de São José dos Campos como tentativa de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e lesão corporal grave. A autoria permanece desconhecida e o caso será investigado pela Polícia Civil.