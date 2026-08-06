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BALEADO

Militar do DCTA é baleado nas costas durante tentativa de assalto

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Crime aconteceu às margens da Dutra
Crime aconteceu às margens da Dutra

Um militar do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (6), em São José dos Campos. O crime aconteceu por volta das 7h45, na Estrada Joel de Paula, na região do Capão Grosso, próximo a Eugênio de Melo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia de motocicleta quando três homens desconhecidos entraram na frente do veículo e tentaram impedir a passagem. Um dos suspeitos estava armado.

O militar acelerou a motocicleta e conseguiu passar pelo grupo. Nesse momento, um dos criminosos efetuou um disparo, que atingiu a vítima nas costas.

Mesmo ferido, o homem conseguiu seguir até a Estrada Doutor Altino Bondesan, no Jardim Coqueiro, onde acionou a Polícia Militar. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal da Vila Industrial, onde permaneceu internado.

A motocicleta não foi danificada e foi levada para uma companhia da Polícia Militar, onde ficou aguardando retirada.

A ocorrência mobilizou equipes policiais na região. O helicóptero Águia também participou das buscas, mas até o momento não há informação sobre a prisão dos envolvidos.

A Força Aérea Brasileira confirmou que a vítima integra o efetivo do DCTA e informou que o militar estava de folga e fora de serviço no momento do crime. Em nota, a instituição afirmou que ele recebeu atendimento médico especializado e que uma equipe presta apoio ao militar e aos familiares.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de São José dos Campos como tentativa de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e lesão corporal grave. A autoria permanece desconhecida e o caso será investigado pela Polícia Civil.

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