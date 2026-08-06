Um militar do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (6), em São José dos Campos. O crime aconteceu por volta das 7h45, na Estrada Joel de Paula, na região do Capão Grosso, próximo a Eugênio de Melo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia de motocicleta quando três homens desconhecidos entraram na frente do veículo e tentaram impedir a passagem. Um dos suspeitos estava armado.

O militar acelerou a motocicleta e conseguiu passar pelo grupo. Nesse momento, um dos criminosos efetuou um disparo, que atingiu a vítima nas costas.