João Victor Silveira Vilaça, de 25 anos, foi condenado nesta quinta-feira (6) a 48 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato da própria mãe, Débora Silveira Vilaça, de 58 anos. A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri após o reconhecimento do crime de feminicídio qualificado.

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O julgamento ocorreu no Fórum do Barro Preto, em Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público, o crime aconteceu em 31 de outubro de 2024, dentro do apartamento da família, localizado no bairro Silveira, na região Nordeste da capital mineira.