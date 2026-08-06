João Victor Silveira Vilaça, de 25 anos, foi condenado nesta quinta-feira (6) a 48 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato da própria mãe, Débora Silveira Vilaça, de 58 anos. A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri após o reconhecimento do crime de feminicídio qualificado.
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O julgamento ocorreu no Fórum do Barro Preto, em Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público, o crime aconteceu em 31 de outubro de 2024, dentro do apartamento da família, localizado no bairro Silveira, na região Nordeste da capital mineira.
Segundo a investigação, mãe e filho discutiram depois que Débora se recusou a emprestar o carro e tentou impedir que o jovem saísse para comprar drogas. Durante a briga, a mulher foi atingida por diversos golpes de faca.
A vítima foi encontrada na sala do imóvel com ferimentos no rosto, no pescoço e no peito. O laudo pericial apontou que a morte foi provocada por um traumatismo cardíaco causado por arma branca.
O Conselho de Sentença, formado por quatro mulheres e três homens, reconheceu a prática de feminicídio e considerou as circunstâncias agravantes, entre elas o descumprimento de medida protetiva, o motivo torpe, o uso de meio cruel e a dificuldade de defesa da vítima.
De acordo com o processo, após o crime, João Victor pegou duas televisões da residência e as trocou por drogas. Ele também utilizou o cartão bancário da mãe para realizar uma compra no valor de R$ 95 e fugiu com o carro da vítima.
O suspeito foi localizado e preso na manhã seguinte em um bar no bairro Serra, também em Belo Horizonte. Em depoimento, ele confessou o crime e afirmou que havia consumido cocaína.
A investigação apontou ainda que Débora possuía uma medida protetiva contra o filho em razão de episódios anteriores de agressão e ameaças relacionados ao uso de entorpecentes.