A influenciadora digital norte-americana Sydney Towle morreu aos 26 anos após enfrentar um tipo raro e agressivo de câncer. A notícia provocou uma série de homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais, onde ela compartilhava detalhes sobre o tratamento e a rotina de combate à doença.
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A jovem vivia nos Estados Unidos e havia sido diagnosticada, aos 23 anos, com colangiocarcinoma, um câncer que se desenvolve nos ductos biliares, responsáveis pelo transporte da bile do fígado para o intestino delgado. A enfermidade costuma ser mais comum em pessoas com mais de 50 anos.
Ao longo dos últimos anos, Sydney utilizou as redes sociais para relatar os desafios enfrentados durante o tratamento, incluindo sessões de quimioterapia, cirurgias e a participação em estudos clínicos.
Em maio deste ano, a influenciadora publicou um texto no qual revelou a piora do seu quadro de saúde. Na ocasião, ela afirmou que havia sido internada diversas vezes e relatou o avanço acelerado da doença.
"Tenho entrado e saído do hospital no último mês. Passei por uma cirurgia para começar outro estudo clínico e deveria retomar a quimioterapia", escreveu.
Em outro trecho da publicação, Sydney relatou as dificuldades causadas pelo tratamento e pela evolução do câncer. "Não consigo manter nada no estômago e durmo muito, mas mantenho a mesma atitude de sempre: estou feliz por estar aqui e acho que tudo vai ficar bem."
A morte da influenciadora mobilizou milhares de seguidores, que deixaram mensagens de carinho e apoio aos familiares.