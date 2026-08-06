A influenciadora digital norte-americana Sydney Towle morreu aos 26 anos após enfrentar um tipo raro e agressivo de câncer. A notícia provocou uma série de homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais, onde ela compartilhava detalhes sobre o tratamento e a rotina de combate à doença.

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A jovem vivia nos Estados Unidos e havia sido diagnosticada, aos 23 anos, com colangiocarcinoma, um câncer que se desenvolve nos ductos biliares, responsáveis pelo transporte da bile do fígado para o intestino delgado. A enfermidade costuma ser mais comum em pessoas com mais de 50 anos.