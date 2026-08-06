Três homens morreram afogados durante uma pescaria realizada na quarta-feira (5). Entre as vítimas estavam um pai e um filho, identificados como José Antônio Vieira Filho, conhecido como Zezim Bola, Luis Otávio Vieira Aguiar e Francisco Persiliano Paulo, chamado de Chicão.

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O caso aconteceu no Rio Acari, na zona rural de Pintópolis, no Norte de Minas Gerais. Segundo informações registradas pela Polícia Militar, uma testemunha relatou que um dos pescadores começou a se afogar e, na tentativa de salvá-lo, os outros dois entraram na água e também desapareceram.