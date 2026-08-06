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TRAGÉDIA

Pai, filho e amigo morrem afogados durante pescaria

Por Da Redação | Pintópolis (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Pai, filho e amigo morrem afogados durante pescaria
Pai, filho e amigo morrem afogados durante pescaria

Três homens morreram afogados durante uma pescaria realizada na quarta-feira (5). Entre as vítimas estavam um pai e um filho, identificados como José Antônio Vieira Filho, conhecido como Zezim Bola, Luis Otávio Vieira Aguiar e Francisco Persiliano Paulo, chamado de Chicão.

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O caso aconteceu no Rio Acari, na zona rural de Pintópolis, no Norte de Minas Gerais. Segundo informações registradas pela Polícia Militar, uma testemunha relatou que um dos pescadores começou a se afogar e, na tentativa de salvá-lo, os outros dois entraram na água e também desapareceram.

Após o acionamento das equipes de emergência, as buscas foram iniciadas. Durante a noite, os corpos foram localizados e retirados do rio por moradores da região, o que dispensou a atuação do Corpo de Bombeiros na remoção das vítimas.

A Polícia Militar isolou a área para a realização dos trabalhos periciais. Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Januária.

A Prefeitura de Pintópolis divulgou uma nota de pesar nas redes sociais e lamentou a morte dos três moradores.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

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