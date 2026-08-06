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TRAGÉDIA

Ex reality show morre aos 37 anos durante gravação de comercial

Por Da Redação | Gignese, Itália
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Manoel 'Mano' Machinek
Manoel 'Mano' Machinek

O modelo e ex-participante de reality shows Manoel "Mano" Machinek morreu aos 37 anos após sofrer um grave acidente automobilístico durante a gravação de um comercial. O caso aconteceu no dia 30 de julho e a morte do artista foi confirmada nos últimos dias.

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O acidente ocorreu na estrada de montanha de Mottarone, nas proximidades de Gignese, no norte da Itália. A via havia sido interditada para a realização das filmagens e era considerada segura pela equipe de produção.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades locais, Machinek conduzia um Porsche 993 RS azul quando perdeu o controle do veículo. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

A gravação fazia parte de uma campanha publicitária e reunia profissionais da área audiovisual e integrantes da equipe responsável pela produção. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as causas da ocorrência.

Mano Machinek ganhou notoriedade ao atuar como modelo e participar de programas de televisão voltados ao entretenimento, tornando-se conhecido em diferentes países europeus.

As autoridades italianas seguem apurando as condições em que o acidente aconteceu e se houve falhas relacionadas à segurança durante a filmagem.

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