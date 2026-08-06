O modelo e ex-participante de reality shows Manoel "Mano" Machinek morreu aos 37 anos após sofrer um grave acidente automobilístico durante a gravação de um comercial. O caso aconteceu no dia 30 de julho e a morte do artista foi confirmada nos últimos dias.

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O acidente ocorreu na estrada de montanha de Mottarone, nas proximidades de Gignese, no norte da Itália. A via havia sido interditada para a realização das filmagens e era considerada segura pela equipe de produção.