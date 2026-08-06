A passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do país colocou o estado de São Paulo em estado de atenção para a ocorrência de ventos intensos a partir desta quinta-feira (6). De acordo com a Defesa Civil, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões classificadas em alerta vermelho, que representa risco elevado para a população.

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Embora o fenômeno se desloque em direção ao oceano, seus efeitos devem ser sentidos em diversas cidades da região. A previsão indica rajadas que podem atingir até 100 quilômetros por hora, principalmente ao longo desta sexta-feira (7).