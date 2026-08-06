A passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do país colocou o estado de São Paulo em estado de atenção para a ocorrência de ventos intensos a partir desta quinta-feira (6). De acordo com a Defesa Civil, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões classificadas em alerta vermelho, que representa risco elevado para a população.
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Embora o fenômeno se desloque em direção ao oceano, seus efeitos devem ser sentidos em diversas cidades da região. A previsão indica rajadas que podem atingir até 100 quilômetros por hora, principalmente ao longo desta sexta-feira (7).
Em municípios como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, a recomendação é redobrar a atenção devido ao risco de queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, destelhamentos e danos em estruturas.
No Litoral Norte, a preocupação também se estende à agitação marítima, que pode afetar embarcações e atividades ligadas ao turismo e à pesca. Já nas cidades do Vale, os motoristas devem ter atenção redobrada em rodovias como a Presidente Dutra, a Tamoios, a Oswaldo Cruz e a Carvalho Pinto.
Segundo a Defesa Civil, a sexta-feira deve concentrar os momentos de maior intensidade dos ventos. A tendência é de que o sistema perca força gradativamente a partir de sábado (8).
Além das rajadas, há previsão de chuva e possibilidade de descargas elétricas, o que pode aumentar os riscos e provocar transtornos em áreas urbanas e rurais.
O meteorologista William Minhoto, da Defesa Civil, explicou que o fenômeno se intensificou rapidamente em razão da queda acentuada da pressão atmosférica em um curto intervalo de tempo.
"O ciclone vai atingir principalmente o Rio Grande do Sul, onde há condição para eventos extremos. Em São Paulo, o evento chega acompanhado por uma frente fria. Nesta quinta-feira, os ventos variam de intensidade moderada a forte e, na sexta-feira, podem alcançar os 100 quilômetros por hora", afirmou.
Diante do cenário, o Governo de São Paulo instalou um gabinete de crise para monitorar as condições climáticas e coordenar as ações de resposta. O grupo reúne representantes da Defesa Civil, concessionárias de energia, agências reguladoras, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária.
Vale do Paraíba e Litoral Norte em alerta vermelho
As cidades da região estão entre as áreas consideradas de risco muito alto pela Defesa Civil. A orientação é para que a população acompanhe os avisos oficiais e evite deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos.
Entenda o que é um ciclone-bomba
O fenômeno recebe essa denominação quando ocorre uma queda acentuada da pressão atmosférica em menos de 24 horas, provocando a intensificação rápida dos ventos e ampliando os impactos sobre as áreas atingidas.
Orientações da Defesa Civil
Antes da ventania
- Recolha ou fixe vasos, cadeiras, brinquedos e outros objetos soltos em quintais e varandas.
- Verifique as condições do telhado e faça os reparos necessários.
- Observe sinais de infiltração, rachaduras ou telhas soltas.
Durante a ventania
- Evite permanecer debaixo de árvores.
- Mantenha distância de placas, letreiros e fios elétricos.
- Reduza a velocidade ao dirigir.
- Suspenda atividades em telhados e estruturas elevadas.
- Procure abrigo em locais seguros e afastados de janelas.
Após a ventania
- Não suba em telhados sem equipamentos adequados.
- Acione o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, em caso de emergência.
- Deixe o imóvel e comunique a Defesa Civil se houver risco de desabamento.