O Parque Una São José dos Campos iniciou, nesta terça-feira (5), a apresentação oficial do Martim, primeiro empreendimento comercial do bairro planejado desenvolvido pela Idealiza Cidades. O encontro reuniu representantes de imobiliárias, corretores e convidados para apresentar os detalhes do projeto, as características das unidades e o cronograma das próximas etapas de comercialização.

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O novo edifício foi inspirado em Martim Cererê, obra do poeta joseense Cassiano Ricardo, e pretende estabelecer uma ligação entre a identidade cultural do município e o conceito urbanístico adotado pelo empreendimento.