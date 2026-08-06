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MERCADO IMOBILIÁRIO

Parque Una apresenta 1º prédio comercial e faz parceria com FCCR

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
São José ganha empreendimento comercial em parceria com a FCCR
São José ganha empreendimento comercial em parceria com a FCCR

O Parque Una São José dos Campos iniciou, nesta terça-feira (5), a apresentação oficial do Martim, primeiro empreendimento comercial do bairro planejado desenvolvido pela Idealiza Cidades. O encontro reuniu representantes de imobiliárias, corretores e convidados para apresentar os detalhes do projeto, as características das unidades e o cronograma das próximas etapas de comercialização.

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O novo edifício foi inspirado em Martim Cererê, obra do poeta joseense Cassiano Ricardo, e pretende estabelecer uma ligação entre a identidade cultural do município e o conceito urbanístico adotado pelo empreendimento.

O prédio contará com 273 salas comerciais, distribuídas em áreas que variam entre 30 metros quadrados e 89 metros quadrados. Ao todo, serão 81 unidades de 30 a 49 metros quadrados, 89 salas entre 50 e 69 metros quadrados e outras 103 unidades com dimensões entre 70 e 89 metros quadrados. O valor estimado é de R$ 19 mil a R$ 20 mil por metro quadrado.

Durante o evento, a Idealiza Cidades também anunciou uma parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A proposta prevê o desenvolvimento conjunto de iniciativas voltadas ao incentivo de atividades culturais no município.

De acordo com a empresa, a colaboração busca fortalecer a relação entre o empreendimento, que leva referências da obra do escritor, e a fundação responsável por ações ligadas à preservação e à difusão da cultura local.

Outro anúncio realizado durante a programação foi o lançamento do UnaTalks São José dos Campos 2026, projeto que promove encontros e debates sobre temas relacionados à cultura, ao desenvolvimento humano e à convivência comunitária.

Com o tema "Pequenos Mundos Melhores", a edição deste ano está marcada para 20 de agosto e contará com a participação de Tom Freitas, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, da Monja Coen e do ator Nelson Freitas.

Tom Freitas falará sobre a influência da cultura na construção da identidade coletiva e do sentimento de pertencimento. Já Monja Coen abordará temas ligados ao desenvolvimento pessoal, enquanto Nelson Freitas tratará da importância das experiências cotidianas e do humor nas relações humanas.

Segundo a Idealiza Cidades, o lançamento do Martim representa uma nova etapa no desenvolvimento do Parque Una em São José dos Campos. O empreendimento amplia a proposta de integrar diferentes atividades em um mesmo espaço, reunindo áreas voltadas ao trabalho, à cultura, ao lazer e aos serviços.

O Martim será o segundo empreendimento do bairro planejado, que já conta com o edifício residencial Riza. A expectativa é de que a iniciativa contribua para a expansão do modelo urbano adotado pela empresa na cidade.

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