07 de agosto de 2026
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SERVIÇO

Adeus, Cezar, 53 anos; confira obituário da Urbam desta quinta

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Pixabay
Adeus, Cezar, 53 anos; confira obituário da Urbam desta quinta
Adeus, Cezar, 53 anos; confira obituário da Urbam desta quinta

CEZAR DIAS MOREIRA

Idade: 53 anos

Data de falecimento: 05/08/2026

Velório: Outras cidades

Sepultamento: Cemitério de Campo Alegre de Lourdes (BA), em 07/08/2026, às 17h.

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LUIZ FERNANDES DE FARIA

Idade: 78 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 07/08/2026, às 15h.

ERNANI MUNIZ FILHO

Idade: 78 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo

Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, em 07/08/2026, às 10h30.

CICERA MARIA DA SILVA

Idade: 76 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Urbam, sala 3, das 21h às 10h.

Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 07/08/2026, às 10h.

MARIA MAGDALENA MARTINS SPOLODORIO

Idade: 75 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Urbam, sala 2, das 20h às 9h30.

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 07/08/2026, às 9h30.

MERCEDES DOS SANTOS SILVA

Idade: 93 anos

Data de falecimento: 05/08/2026

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 17h.

JORGE ARRUDA DUTRA NICACIO

Idade: 75 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 17h.

CRISTIANE ROSA GUIMARAES

Idade: 46 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Memorial Bom Retiro

Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 16h30.

LUCRECIA MARIA DE PAULA

Idade: 86 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Velório Municipal Santana

Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, em 06/08/2026, às 16h30.

CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DEL MONTE

Idade: 87 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 16h30.

ALZIRA MARIA DE SOUZA BASSI

Idade: 68 anos

Data de falecimento: 05/08/2026

Velório: Urbam, sala 6, das 3h às 16h.

Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 16h.

IVONE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA

Idade: 82 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Urbam, sala 3, das 10h30 às 15h30.

Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 15h30.

SERVULO MANOEL VITOR

Idade: 81 anos

Data de falecimento: 05/08/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 15h.

BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Idade: 80 anos

Data de falecimento: 06/08/2026

Velório: Velório Municipal de Paraibuna

Sepultamento: Cemitério Municipal de Paraibuna, em 06/08/2026, às 15h.

VICENTINA PERIS DA SILVA

Idade: 90 anos

Data de falecimento: 05/08/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 14h.

TUGUIYA MATSUMOTO

Idade: 77 anos

Data de falecimento: 05/08/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 14h.

GISLENE ALVES DA CONCEIÇÃO GUSTAVO

Idade: 39 anos

Data de falecimento: 05/08/2026

Velório: Urbam, sala 2, das 6h às 13h.

Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 13h.

MAURINHO JOSE VIEIRA

Idade: 64 anos

Data de falecimento: 05/08/2026

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 11h.

ALEXSANDRO DA SILVA MARTINS

Idade: 50 anos

Data de falecimento: 04/08/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 10h30.

FERNANDO FLORENZANO (BO LJ 3072-2/2026 CPJ SJC)

Idade: 64 anos

Data de falecimento: 30/07/2026

Velório: Direto

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 9h.

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