CEZAR DIAS MOREIRA
Idade: 53 anos
Data de falecimento: 05/08/2026
LUIZ FERNANDES DE FARIA
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 07/08/2026, às 15h.
ERNANI MUNIZ FILHO
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, em 07/08/2026, às 10h30.
CICERA MARIA DA SILVA
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Urbam, sala 3, das 21h às 10h.
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 07/08/2026, às 10h.
MARIA MAGDALENA MARTINS SPOLODORIO
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Urbam, sala 2, das 20h às 9h30.
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 07/08/2026, às 9h30.
MERCEDES DOS SANTOS SILVA
Idade: 93 anos
Data de falecimento: 05/08/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 17h.
JORGE ARRUDA DUTRA NICACIO
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 17h.
CRISTIANE ROSA GUIMARAES
Idade: 46 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 16h30.
LUCRECIA MARIA DE PAULA
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, em 06/08/2026, às 16h30.
CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DEL MONTE
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 16h30.
ALZIRA MARIA DE SOUZA BASSI
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 05/08/2026
Velório: Urbam, sala 6, das 3h às 16h.
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 16h.
IVONE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA
Idade: 82 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Urbam, sala 3, das 10h30 às 15h30.
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 15h30.
SERVULO MANOEL VITOR
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 05/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 15h.
BENEDITO ALVES DOS SANTOS
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório: Velório Municipal de Paraibuna
Sepultamento: Cemitério Municipal de Paraibuna, em 06/08/2026, às 15h.
VICENTINA PERIS DA SILVA
Idade: 90 anos
Data de falecimento: 05/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 14h.
TUGUIYA MATSUMOTO
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 05/08/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 14h.
GISLENE ALVES DA CONCEIÇÃO GUSTAVO
Idade: 39 anos
Data de falecimento: 05/08/2026
Velório: Urbam, sala 2, das 6h às 13h.
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 13h.
MAURINHO JOSE VIEIRA
Idade: 64 anos
Data de falecimento: 05/08/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 11h.
ALEXSANDRO DA SILVA MARTINS
Idade: 50 anos
Data de falecimento: 04/08/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 10h30.
FERNANDO FLORENZANO (BO LJ 3072-2/2026 CPJ SJC)
Idade: 64 anos
Data de falecimento: 30/07/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 06/08/2026, às 9h.