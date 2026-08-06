O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na quarta-feira (5) o resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira) 2025.
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O Ideb é divulgado pelo governo federal e mede, a cada dois anos, a qualidade do aprendizado no Brasil. Elaborado pelo Inep, ligado ao MEC (Ministério da Educação), o índice combina dados de aprendizagem e fluxo escolar para medir o desempenho de escolas, municípios, estados e do país todo.
O índice vai de 0 a 10 e combina o desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), prova que avalia conhecimentos de língua portuguesa e matemática, e a taxa de aprovação dos alunos.
Considerando a rede pública de ensino, São José dos Campos registrou nota 6,9 no Ideb do ensino fundamental (anos iniciais) e 5,7 (anos finais), e mais 4,6 no ensino médio.
Veja abaixo a lista das escolas públicas de São José dos Campos, a rede e a respectiva nota do Ideb.
|ESCOLA
|REDE
|IDEB 2025
|FASE DE ENSINO
|JACYRA VIEIRA BARACHO PROFA EMEFI
|Municipal
|8,4
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR
|Estadual
|8,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA PROFA EMEFI
|Municipal
|8,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS PEREIRA
|Estadual
|7,9
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|WALDEMAR RAMOS PROF EMEFI
|Municipal
|7,9
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO PROFESSOR
|Estadual
|7,8
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|EDEWALDO FREITAS GAIA SANT ANA PROF EMEFI
|Municipal
|7,8
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|AUREA CANTINHO RODRIGUES PROFA EMEFI
|Municipal
|7,8
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|LEONOR PEREIRA NUNES GALVAO PROFA EMEFI
|Municipal
|7,8
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|PALMYRA SANT ANNA PROFA EMEFI
|Municipal
|7,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIA DE MELO PROFA EMEFI
|Municipal
|7,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|VERA BABO DE OLIVEIRA PROFA EMEFI
|Municipal
|7,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|VERA LUCIA CARNEVALLI BARRETO PROFA EMEFI
|Municipal
|7,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARTHA ABIB CASTANHO PROFESSORA EMEFI
|Municipal
|7,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ADELIA CHUCRI NEME PROFA EMEFI
|Municipal
|7,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|SEBASTIANA COBRA PROFA EMEFI
|Municipal
|7,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|LUZIA LEVINA APARECIDA BORGES PROFA EMEFI
|Municipal
|7,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|LUIZ LEITE PROF EMEFI
|Municipal
|7,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|SILVANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA PROFA EMEFI
|Municipal
|7,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|HOMERA DA SILVA BRAGA PROFA EMEFI
|Municipal
|7,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ILGA PUSPLATAIS PROFA EMEFI
|Municipal
|7,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|WALDEMAR RAMOS PROF EMEFI
|Municipal
|7,5
|Ensino Fundamental - anos finais
|LUCIA PEREIRA RODRIGUES PROFA EMEFI
|Municipal
|7,4
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MALBA THEREZA FERRAZ CAMPANER PROFESSORA
|Estadual
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|RUTH COUTINHO SOBREIRO PROFESSORA
|Estadual
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ANA HERONDINA SOARES SCHYCHOF PROFESSORA
|Estadual
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|HENRIQUETA COSTA PORTO PROFA EMEFI
|Municipal
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIA NAZARETH DE MOURA VERONESE PROFA EMEFI
|Municipal
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|POSSIDONIO JOSE DE FREITAS EMEFI
|Municipal
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIA AMELIA WAKAMATSU PROFA EMEFI
|Municipal
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ILDETE MENDONCA BARBOSA PROFA EMEFI
|Municipal
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA PROFA EMEFI
|Municipal
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIA APARECIDA SANTOS RONCONI PROFA EMEFI
|Municipal
|7,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|WILMA RAGAZZI BOCCARDO PROFESSORA
|Estadual
|7,2
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MERCEDES CARNEVALLI KLEIN PROFA EMEFI
|Municipal
|7,2
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|HELIO AUGUSTO DE SOUZA PROF EMEFI
|Municipal
|7,2
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|JACYRA VIEIRA BARACHO PROFA EMEFI
|Municipal
|7,2
|Ensino Fundamental - anos finais
|AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFESSORA
|Estadual
|7,1
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|XENOFONTE STRABAO DE CASTRO PROFESSOR
|Estadual
|7,0
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|NELSON FERREIRA DA SILVA PROF EMEFI
|Municipal
|7,0
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|HELIO WALTER BEVILACQUA PROFESSOR EMEFI
|Municipal
|7,0
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIA DE MELO PROFA EMEFI
|Municipal
|7,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|ANTONIO PALMA SOBRINHO PROF EMEFI
|Municipal
|6,9
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ELIZABETE DE PAULA HONORATO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,9
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|POSSIDONIO SALLES PROFESSOR EMEFI
|Municipal
|6,9
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MERCEDES CARNEVALLI KLEIN PROFA EMEFI
|Municipal
|6,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|EUCLIDES BUENO MIRAGAIA
|Estadual
|6,8
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ARLETE ELOIZA FERREIRA TEIXEIRA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,8
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIA OFELIA VENEZIANI PEDROSA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,8
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIANA TEIXEIRA CORNELIO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,8
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MERCEDES MARIA PEROTTI PROFA EMEFI
|Municipal
|6,8
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|PALMYRA SANT ANNA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,8
|Ensino Fundamental - anos finais
|AUREA CANTINHO RODRIGUES PROFA EMEFI
|Municipal
|6,8
|Ensino Fundamental - anos finais
|ELMANO FERREIRA VELOSO
|Estadual
|6,7
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|DINORA PEREIRA RAMOS BRITO PROFESSORA
|Estadual
|6,7
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ELIDIA TEDESCO DE OLIVEIRA PROFESSORA
|Estadual
|6,7
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|LUIZA MARIA CAVALCANTI GURATTI PROF EMEFI
|Municipal
|6,7
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|OTACILIA MADUREIRA DE MOURA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,7
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE PROFA EMEFI
|Municipal
|6,7
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|SEBASTIANA COBRA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|FRANCISCO JOAO LEME
|Estadual
|6,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|LOURDES MARIA DE CAMARGO PROFESSORA
|Estadual
|6,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|UBIRAJARA BERNA DE CHIARA UBIRAJARA BRASIL
|Estadual
|6,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ETEC PROFESSORA ILZA NASCIMENTO PINTUS
|Estadual
|6,6
|Ensino Médio
|IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS
|Federal
|6,6
|Ensino Médio
|FELICIO SAVASTANO PROF EMEFI
|Municipal
|6,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MAURICIO ANISSE CURY DR EMEFI
|Municipal
|6,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|SUELY ANTUNES DE MELLO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|NORMA DE CONTI SIMAO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|LEONOR PEREIRA NUNES GALVAO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,6
|Ensino Fundamental - anos finais
|JUVENAL MACHADO DE ARAUJO PROFESSOR
|Estadual
|6,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|JOAO FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR
|Estadual
|6,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|JOSE FREDERICO MARQUES PROF EMEFI
|Municipal
|6,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ZILDA ALTIMIRA SOCI PROFA EMEFI
|Municipal
|6,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|JULIA BERNARDES RODRIGUES PROFA EMEFI
|Municipal
|6,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|THEREZINHA DO MENINO JESUS SOARES DO NASCIMENTO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|GERALDO DE ALMEIDA PROF EMEFI
|Municipal
|6,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|RUTH NUNES DA TRINDADE PROFA EMEFI
|Municipal
|6,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIA AUGUSTA MOREIRA DA COSTA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,5
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|LUZIA LEVINA APARECIDA BORGES PROFA EMEFI
|Municipal
|6,5
|Ensino Fundamental - anos finais
|SILVANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,5
|Ensino Fundamental - anos finais
|BENEDITO MATARAZZO DEPUTADO
|Estadual
|6,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR
|Estadual
|6,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|UBIRAJARA BERNA DE CHIARA UBIRAJARA BRASIL
|Estadual
|6,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|EUNICE CORDEIRO DOS SANTOS RODRIGUES PROFA EMEFI
|Municipal
|6,4
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ANA BERLING MACEDO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,4
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MOACYR BENEDICTO DE SOUZA PROF EMEFI
|Municipal
|6,4
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|EMMANUEL ANTONIO DOS SANTOS EMEFI
|Municipal
|6,4
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|HELIO AUGUSTO DE SOUZA PROF EMEFI
|Municipal
|6,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|PEDRO MASCARENHAS DOUTOR
|Estadual
|6,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIA DOLORES VERISSIMO MADUREIRA PROFESSORA
|Estadual
|6,3
|Ensino Médio
|MARIA ANTONIETA FERREIRA PAYAR PROFA EMEFI
|Municipal
|6,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARIA GOMIDE SANTOS DE SOUZA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|IRACEMA RIBEIRO DE FREITAS EMEFI
|Municipal
|6,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|AMINTAS ROCHA BRITO PROF EMEFI
|Municipal
|6,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MERCEDES RACHID EDWARDS EMEFI
|Municipal
|6,3
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ILDETE MENDONCA BARBOSA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,3
|Ensino Fundamental - anos finais
|DOMINGOS DE MACEDO CUSTODIO PROFESSOR
|Estadual
|6,2
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|DIRCE ELIAS PROFESSORA
|Estadual
|6,2
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ANA CANDIDA DE BARROS MOLINA PROFESSORA
|Estadual
|6,2
|Ensino Fundamental - anos finais
|OLIMPIO CATAO
|Estadual
|6,2
|Ensino Fundamental - anos finais
|RUTH COUTINHO SOBREIRO PROFESSORA
|Estadual
|6,2
|Ensino Fundamental - anos finais
|JOAQUIM DE MOURA CANDELARIA PROFESSOR
|Estadual
|6,2
|Ensino Médio
|NAJLA JAMILE SANTOS MACHADO DE ARAUJO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,2
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|SANTANA DO PARAIBA EMEFI
|Municipal
|6,2
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|PEDRO DE ALCANTARA DOM EMEFI
|Municipal
|6,2
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ILGA PUSPLATAIS PROFA EMEFI
|Municipal
|6,2
|Ensino Fundamental - anos finais
|JOAO MOROTTI FILHO
|Estadual
|6,1
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFESSORA
|Estadual
|6,1
|Ensino Fundamental - anos finais
|MARIA APARECIDA VERISSIMO MADUREIRA RAMOS PROFESSORA
|Estadual
|6,1
|Ensino Fundamental - anos finais
|TEREZINHA ARAUJO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,1
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|ROSA TOMITA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,1
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|VERA LUCIA CARNEVALLI BARRETO PROFA EMEFI
|Municipal
|6,1
|Ensino Fundamental - anos finais
|JORGE BARBOSA MOREIRA PROFESSOR
|Estadual
|6,0
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS PEREIRA
|Estadual
|6,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|ALVARO GONCALVES PROF EMEFI
|Municipal
|6,0
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|LUIZA MARIA CAVALCANTI GURATTI PROF EMEFI
|Municipal
|6,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|POSSIDONIO JOSE DE FREITAS EMEFI
|Municipal
|6,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|ANTONIO PALMA SOBRINHO PROF EMEFI
|Municipal
|6,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|LUCIA PEREIRA RODRIGUES PROFA EMEFI
|Municipal
|6,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|HOMERA DA SILVA BRAGA PROFA EMEFI
|Municipal
|6,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|MARIA APARECIDA SANTOS RONCONI PROFA EMEFI
|Municipal
|6,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|RONDON MARECHAL
|Estadual
|5,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO PROFESSOR
|Estadual
|5,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|JOAQUIM ANDRADE MEIRELLES PROFESSOR
|Estadual
|5,9
|Ensino Médio
|NELSON DO NASCIMENTO MONTEIRO PROFESSOR
|Estadual
|5,9
|Ensino Médio
|OTACILIA MADUREIRA DE MOURA PROFA EMEFI
|Municipal
|5,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|VERA BABO DE OLIVEIRA PROFA EMEFI
|Municipal
|5,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|MARIANA TEIXEIRA CORNELIO PROFA EMEFI
|Municipal
|5,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|MERCEDES RACHID EDWARDS EMEFI
|Municipal
|5,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|HELIO WALTER BEVILACQUA PROFESSOR EMEFI
|Municipal
|5,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|WILMA RAGAZZI BOCCARDO PROFESSORA
|Estadual
|5,8
|Ensino Fundamental - anos finais
|ANA CANDIDA DE BARROS MOLINA PROFESSORA
|Estadual
|5,8
|Ensino Médio
|PEDRO DE ALCANTARA DOM EMEFI
|Municipal
|5,8
|Ensino Fundamental - anos finais
|ELIZABETE DE PAULA HONORATO PROFA EMEFI
|Municipal
|5,8
|Ensino Fundamental - anos finais
|NORMA DE CONTI SIMAO PROFA EMEFI
|Municipal
|5,8
|Ensino Fundamental - anos finais
|PEDRO MASCARENHAS DOUTOR
|Estadual
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|FRANCISCO JOAO LEME
|Estadual
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|RUI RODRIGUES DORIA DOUTOR
|Estadual
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|MALBA THEREZA FERRAZ CAMPANER PROFESSORA
|Estadual
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|DOMINGOS DE MACEDO CUSTODIO PROFESSOR
|Estadual
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|NILCE CONCEICAO DE LIMA PROFESSORA
|Estadual
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|MARIA OFELIA VENEZIANI PEDROSA PROFA EMEFI
|Municipal
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|THEREZINHA DO MENINO JESUS SOARES DO NASCIMENTO PROFA EMEFI
|Municipal
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|MARIA AMELIA WAKAMATSU PROFA EMEFI
|Municipal
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE PROFA EMEFI
|Municipal
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|EMMANUEL ANTONIO DOS SANTOS EMEFI
|Municipal
|5,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|JENI DAVI BACHA PROFESSORA
|Estadual
|5,6
|Ensino Fundamental - anos iniciais
|EUCLIDES BUENO MIRAGAIA
|Estadual
|5,6
|Ensino Fundamental - anos finais
|ZILAH FERREIRA VIAGI PASSARELLI DE CAMPOS PROFESSORA
|Estadual
|5,6
|Ensino Fundamental - anos finais
|FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PROFESSOR
|Estadual
|5,6
|Ensino Médio
|MARIA NAZARETH DE MOURA VERONESE PROFA EMEFI
|Municipal
|5,6
|Ensino Fundamental - anos finais
|JUVENAL MACHADO DE ARAUJO PROFESSOR
|Estadual
|5,5
|Ensino Fundamental - anos finais
|XENOFONTE STRABAO DE CASTRO PROFESSOR
|Estadual
|5,5
|Ensino Fundamental - anos finais
|ANA HERONDINA SOARES SCHYCHOF PROFESSORA
|Estadual
|5,5
|Ensino Fundamental - anos finais
|ALDA DE SOUZA ARAUJO PROFA EMEFI
|Municipal
|5,5
|Ensino Fundamental - anos finais
|ANA BERLING MACEDO PROFA EMEFI
|Municipal
|5,5
|Ensino Fundamental - anos finais
|MOACYR BENEDICTO DE SOUZA PROF EMEFI
|Municipal
|5,5
|Ensino Fundamental - anos finais
|DIACONO HAMILTON BONTORIM DE SOUZA PROFESSOR
|Estadual
|5,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|DINORA PEREIRA RAMOS BRITO PROFESSORA
|Estadual
|5,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|ILZA IRMA MOELLER COPPIO PROFESSORA
|Estadual
|5,4
|Ensino Médio
|JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO PROFESSOR
|Estadual
|5,4
|Ensino Médio
|LUIZ LEITE PROF EMEFI
|Municipal
|5,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|MIGUEL NAKED MAJOR
|Estadual
|5,3
|Ensino Fundamental - anos finais
|DIRCE ELIAS PROFESSORA
|Estadual
|5,2
|Ensino Fundamental - anos finais
|AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFESSORA
|Estadual
|5,2
|Ensino Médio
|MARCIA HELENA BARBOSA LINO PROFESSORA
|Estadual
|5,2
|Ensino Médio
|PEDRO MASCARENHAS DOUTOR
|Estadual
|5,1
|Ensino Médio
|JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR
|Estadual
|5,1
|Ensino Médio
|TEREZINHA ARAUJO PROFA EMEFI
|Municipal
|5,1
|Ensino Fundamental - anos finais
|ALCEU MAYNARD ARAUJO PROFESSOR
|Estadual
|5,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|JENI DAVI BACHA PROFESSORA
|Estadual
|5,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|EDGAR MELLO MATTOS DE CASTRO ENGENHEIRO
|Estadual
|5,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|EDERA IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA CARDOSO PROFESSORA
|Estadual
|5,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|RUTH COUTINHO SOBREIRO PROFESSORA
|Estadual
|5,0
|Ensino Médio
|GERALDO DE ALMEIDA PROF EMEFI
|Municipal
|5,0
|Ensino Fundamental - anos finais
|PEDRO MAZZA PROFESSOR
|Estadual
|4,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|JOAO FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR
|Estadual
|4,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|ELIDIA TEDESCO DE OLIVEIRA PROFESSORA
|Estadual
|4,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|RUI RODRIGUES DORIA DOUTOR
|Estadual
|4,9
|Ensino Médio
|MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS PEREIRA
|Estadual
|4,9
|Ensino Médio
|MARIA APARECIDA VERISSIMO MADUREIRA RAMOS PROFESSORA
|Estadual
|4,9
|Ensino Médio
|ROSA TOMITA PROFA EMEFI
|Municipal
|4,9
|Ensino Fundamental - anos finais
|YOSHIYA TAKAOKA
|Estadual
|4,8
|Ensino Fundamental - anos finais
|GERALDINA COELHO MONTEIRO PROFESSORA
|Estadual
|4,8
|Ensino Fundamental - anos finais
|JOAO MOROTTI FILHO
|Estadual
|4,8
|Ensino Fundamental - anos finais
|FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO PROFESSOR
|Estadual
|4,8
|Ensino Médio
|LOURDES MARIA DE CAMARGO PROFESSORA
|Estadual
|4,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|ESTEVAM FERRI PROFESSOR
|Estadual
|4,7
|Ensino Médio
|ELIDIA TEDESCO DE OLIVEIRA PROFESSORA
|Estadual
|4,7
|Ensino Médio
|MARIA ANTONIETA FERREIRA PAYAR PROFA EMEFI
|Municipal
|4,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|JORGE BARBOSA MOREIRA PROFESSOR
|Estadual
|4,6
|Ensino Fundamental - anos finais
|BENEDITO MATARAZZO DEPUTADO
|Estadual
|4,6
|Ensino Médio
|NILCE CONCEICAO DE LIMA PROFESSORA
|Estadual
|4,6
|Ensino Médio
|ARMANDO D OLIVEIRA COBRA
|Estadual
|4,5
|Ensino Médio
|DIACONO HAMILTON BONTORIM DE SOUZA PROFESSOR
|Estadual
|4,5
|Ensino Médio
|DIRCE ELIAS PROFESSORA
|Estadual
|4,5
|Ensino Médio
|ELMANO FERREIRA VELOSO
|Estadual
|4,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|MOABE CURY
|Estadual
|4,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|JOSE VIEIRA MACEDO PROFESSOR
|Estadual
|4,4
|Ensino Médio
|ELMANO FERREIRA VELOSO
|Estadual
|4,4
|Ensino Médio
|MALBA THEREZA FERRAZ CAMPANER PROFESSORA
|Estadual
|4,4
|Ensino Médio
|ZILAH FERREIRA VIAGI PASSARELLI DE CAMPOS PROFESSORA
|Estadual
|4,4
|Ensino Médio
|ALVARO GONCALVES PROF EMEFI
|Municipal
|4,4
|Ensino Fundamental - anos finais
|JOAO CURSINO
|Estadual
|4,2
|Ensino Médio
|JENI DAVI BACHA PROFESSORA
|Estadual
|4,2
|Ensino Médio
|DORIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA PROFESSOR
|Estadual
|4,2
|Ensino Médio
|SONIA MARIA ALEXANDRE PEREIRA PROFESSORA
|Estadual
|4,2
|Ensino Médio
|JARDIM REPUBLICA
|Estadual
|4,2
|Ensino Médio
|DINORA PEREIRA RAMOS BRITO PROFESSORA
|Estadual
|4,2
|Ensino Médio
|GERALDINA COELHO MONTEIRO PROFESSORA
|Estadual
|4,2
|Ensino Médio
|PEDRO MAZZA PROFESSOR
|Estadual
|4,1
|Ensino Médio
|EUCLIDES BUENO MIRAGAIA
|Estadual
|4,1
|Ensino Médio
|YOSHIYA TAKAOKA
|Estadual
|4,1
|Ensino Médio
|MIGUEL NAKED MAJOR
|Estadual
|4,1
|Ensino Médio
|ALCEU MAYNARD ARAUJO PROFESSOR
|Estadual
|4,0
|Ensino Médio
|MARIA LUIZA DE GUIMARAES MEDEIROS PROFESSORA
|Estadual
|4,0
|Ensino Médio
|LOURDES MARIA DE CAMARGO PROFESSORA
|Estadual
|4,0
|Ensino Médio
|XENOFONTE STRABAO DE CASTRO PROFESSOR
|Estadual
|4,0
|Ensino Médio
|VALMAR LOURENCO SANTIAGO PROFESSOR
|Estadual
|3,9
|Ensino Médio
|JUVENAL MACHADO DE ARAUJO PROFESSOR
|Estadual
|3,9
|Ensino Médio
|JOAO CURSINO
|Estadual
|3,7
|Ensino Fundamental - anos finais
|JORGE BARBOSA MOREIRA PROFESSOR
|Estadual
|3,7
|Ensino Médio
|EDERA IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA CARDOSO PROFESSORA
|Estadual
|3,7
|Ensino Médio
|MOABE CURY
|Estadual
|3,3
|Ensino Médio