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EDUCAÇÃO

SJC: Clique e veja a nota de sua escola no Ideb; VEJA AQUI

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 9 min
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Claudio Vieira/PMSJ
Escola municipal em São José dos Campos
Escola municipal em São José dos Campos

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na quarta-feira (5) o resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira) 2025.

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O Ideb é divulgado pelo governo federal e mede, a cada dois anos, a qualidade do aprendizado no Brasil. Elaborado pelo Inep, ligado ao MEC (Ministério da Educação), o índice combina dados de aprendizagem e fluxo escolar para medir o desempenho de escolas, municípios, estados e do país todo.

O índice vai de 0 a 10 e combina o desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), prova que avalia conhecimentos de língua portuguesa e matemática, e a taxa de aprovação dos alunos.

Considerando a rede pública de ensino, São José dos Campos registrou nota 6,9 no Ideb do ensino fundamental (anos iniciais) e 5,7 (anos finais), e mais 4,6 no ensino médio.

Veja abaixo a lista das escolas públicas de São José dos Campos, a rede e a respectiva nota do Ideb.

ESCOLA REDE IDEB 2025 FASE DE ENSINO
JACYRA VIEIRA BARACHO PROFA EMEFI Municipal 8,4 Ensino Fundamental - anos iniciais
JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR Estadual 8,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA PROFA EMEFI Municipal 8,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS PEREIRA Estadual 7,9 Ensino Fundamental - anos iniciais
WALDEMAR RAMOS PROF EMEFI Municipal 7,9 Ensino Fundamental - anos iniciais
FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO PROFESSOR Estadual 7,8 Ensino Fundamental - anos iniciais
EDEWALDO FREITAS GAIA SANT ANA PROF EMEFI Municipal 7,8 Ensino Fundamental - anos iniciais
AUREA CANTINHO RODRIGUES PROFA EMEFI Municipal 7,8 Ensino Fundamental - anos iniciais
LEONOR PEREIRA NUNES GALVAO PROFA EMEFI Municipal 7,8 Ensino Fundamental - anos iniciais
PALMYRA SANT ANNA PROFA EMEFI Municipal 7,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIA DE MELO PROFA EMEFI Municipal 7,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
VERA BABO DE OLIVEIRA PROFA EMEFI Municipal 7,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
VERA LUCIA CARNEVALLI BARRETO PROFA EMEFI Municipal 7,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARTHA ABIB CASTANHO PROFESSORA EMEFI Municipal 7,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
ADELIA CHUCRI NEME PROFA EMEFI Municipal 7,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
SEBASTIANA COBRA PROFA EMEFI Municipal 7,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
LUZIA LEVINA APARECIDA BORGES PROFA EMEFI Municipal 7,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
LUIZ LEITE PROF EMEFI Municipal 7,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
SILVANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA PROFA EMEFI Municipal 7,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
HOMERA DA SILVA BRAGA PROFA EMEFI Municipal 7,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
ILGA PUSPLATAIS PROFA EMEFI Municipal 7,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
WALDEMAR RAMOS PROF EMEFI Municipal 7,5 Ensino Fundamental - anos finais
LUCIA PEREIRA RODRIGUES PROFA EMEFI Municipal 7,4 Ensino Fundamental - anos iniciais
MALBA THEREZA FERRAZ CAMPANER PROFESSORA Estadual 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
RUTH COUTINHO SOBREIRO PROFESSORA Estadual 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
ANA HERONDINA SOARES SCHYCHOF PROFESSORA Estadual 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
HENRIQUETA COSTA PORTO PROFA EMEFI Municipal 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIA NAZARETH DE MOURA VERONESE PROFA EMEFI Municipal 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
POSSIDONIO JOSE DE FREITAS EMEFI Municipal 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIA AMELIA WAKAMATSU PROFA EMEFI Municipal 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
ILDETE MENDONCA BARBOSA PROFA EMEFI Municipal 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA PROFA EMEFI Municipal 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIA APARECIDA SANTOS RONCONI PROFA EMEFI Municipal 7,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
WILMA RAGAZZI BOCCARDO PROFESSORA Estadual 7,2 Ensino Fundamental - anos iniciais
MERCEDES CARNEVALLI KLEIN PROFA EMEFI Municipal 7,2 Ensino Fundamental - anos iniciais
HELIO AUGUSTO DE SOUZA PROF EMEFI Municipal 7,2 Ensino Fundamental - anos iniciais
JACYRA VIEIRA BARACHO PROFA EMEFI Municipal 7,2 Ensino Fundamental - anos finais
AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFESSORA Estadual 7,1 Ensino Fundamental - anos iniciais
XENOFONTE STRABAO DE CASTRO PROFESSOR Estadual 7,0 Ensino Fundamental - anos iniciais
NELSON FERREIRA DA SILVA PROF EMEFI Municipal 7,0 Ensino Fundamental - anos iniciais
HELIO WALTER BEVILACQUA PROFESSOR EMEFI Municipal 7,0 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIA DE MELO PROFA EMEFI Municipal 7,0 Ensino Fundamental - anos finais
ANTONIO PALMA SOBRINHO PROF EMEFI Municipal 6,9 Ensino Fundamental - anos iniciais
ELIZABETE DE PAULA HONORATO PROFA EMEFI Municipal 6,9 Ensino Fundamental - anos iniciais
POSSIDONIO SALLES PROFESSOR EMEFI Municipal 6,9 Ensino Fundamental - anos iniciais
MERCEDES CARNEVALLI KLEIN PROFA EMEFI Municipal 6,9 Ensino Fundamental - anos finais
ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA PROFA EMEFI Municipal 6,9 Ensino Fundamental - anos finais
EUCLIDES BUENO MIRAGAIA Estadual 6,8 Ensino Fundamental - anos iniciais
ARLETE ELOIZA FERREIRA TEIXEIRA PROFA EMEFI Municipal 6,8 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIA OFELIA VENEZIANI PEDROSA PROFA EMEFI Municipal 6,8 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIANA TEIXEIRA CORNELIO PROFA EMEFI Municipal 6,8 Ensino Fundamental - anos iniciais
MERCEDES MARIA PEROTTI PROFA EMEFI Municipal 6,8 Ensino Fundamental - anos iniciais
PALMYRA SANT ANNA PROFA EMEFI Municipal 6,8 Ensino Fundamental - anos finais
AUREA CANTINHO RODRIGUES PROFA EMEFI Municipal 6,8 Ensino Fundamental - anos finais
ELMANO FERREIRA VELOSO Estadual 6,7 Ensino Fundamental - anos iniciais
DINORA PEREIRA RAMOS BRITO PROFESSORA Estadual 6,7 Ensino Fundamental - anos iniciais
ELIDIA TEDESCO DE OLIVEIRA PROFESSORA Estadual 6,7 Ensino Fundamental - anos iniciais
LUIZA MARIA CAVALCANTI GURATTI PROF EMEFI Municipal 6,7 Ensino Fundamental - anos iniciais
OTACILIA MADUREIRA DE MOURA PROFA EMEFI Municipal 6,7 Ensino Fundamental - anos iniciais
DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE PROFA EMEFI Municipal 6,7 Ensino Fundamental - anos iniciais
SEBASTIANA COBRA PROFA EMEFI Municipal 6,7 Ensino Fundamental - anos finais
FRANCISCO JOAO LEME Estadual 6,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
LOURDES MARIA DE CAMARGO PROFESSORA Estadual 6,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
UBIRAJARA BERNA DE CHIARA UBIRAJARA BRASIL Estadual 6,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
ETEC PROFESSORA ILZA NASCIMENTO PINTUS Estadual 6,6 Ensino Médio
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS Federal 6,6 Ensino Médio
FELICIO SAVASTANO PROF EMEFI Municipal 6,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
MAURICIO ANISSE CURY DR EMEFI Municipal 6,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
SUELY ANTUNES DE MELLO PROFA EMEFI Municipal 6,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
NORMA DE CONTI SIMAO PROFA EMEFI Municipal 6,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
LEONOR PEREIRA NUNES GALVAO PROFA EMEFI Municipal 6,6 Ensino Fundamental - anos finais
JUVENAL MACHADO DE ARAUJO PROFESSOR Estadual 6,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
JOAO FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR Estadual 6,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
JOSE FREDERICO MARQUES PROF EMEFI Municipal 6,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
ZILDA ALTIMIRA SOCI PROFA EMEFI Municipal 6,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
JULIA BERNARDES RODRIGUES PROFA EMEFI Municipal 6,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
THEREZINHA DO MENINO JESUS SOARES DO NASCIMENTO PROFA EMEFI Municipal 6,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
GERALDO DE ALMEIDA PROF EMEFI Municipal 6,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
RUTH NUNES DA TRINDADE PROFA EMEFI Municipal 6,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIA AUGUSTA MOREIRA DA COSTA PROFA EMEFI Municipal 6,5 Ensino Fundamental - anos iniciais
LUZIA LEVINA APARECIDA BORGES PROFA EMEFI Municipal 6,5 Ensino Fundamental - anos finais
SILVANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA PROFA EMEFI Municipal 6,5 Ensino Fundamental - anos finais
BENEDITO MATARAZZO DEPUTADO Estadual 6,4 Ensino Fundamental - anos finais
JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR Estadual 6,4 Ensino Fundamental - anos finais
UBIRAJARA BERNA DE CHIARA UBIRAJARA BRASIL Estadual 6,4 Ensino Fundamental - anos finais
EUNICE CORDEIRO DOS SANTOS RODRIGUES PROFA EMEFI Municipal 6,4 Ensino Fundamental - anos iniciais
ANA BERLING MACEDO PROFA EMEFI Municipal 6,4 Ensino Fundamental - anos iniciais
MOACYR BENEDICTO DE SOUZA PROF EMEFI Municipal 6,4 Ensino Fundamental - anos iniciais
EMMANUEL ANTONIO DOS SANTOS EMEFI Municipal 6,4 Ensino Fundamental - anos iniciais
HELIO AUGUSTO DE SOUZA PROF EMEFI Municipal 6,4 Ensino Fundamental - anos finais
PEDRO MASCARENHAS DOUTOR Estadual 6,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIA DOLORES VERISSIMO MADUREIRA PROFESSORA Estadual 6,3 Ensino Médio
MARIA ANTONIETA FERREIRA PAYAR PROFA EMEFI Municipal 6,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARIA GOMIDE SANTOS DE SOUZA PROFA EMEFI Municipal 6,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
IRACEMA RIBEIRO DE FREITAS EMEFI Municipal 6,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
AMINTAS ROCHA BRITO PROF EMEFI Municipal 6,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
MERCEDES RACHID EDWARDS EMEFI Municipal 6,3 Ensino Fundamental - anos iniciais
ILDETE MENDONCA BARBOSA PROFA EMEFI Municipal 6,3 Ensino Fundamental - anos finais
DOMINGOS DE MACEDO CUSTODIO PROFESSOR Estadual 6,2 Ensino Fundamental - anos iniciais
DIRCE ELIAS PROFESSORA Estadual 6,2 Ensino Fundamental - anos iniciais
ANA CANDIDA DE BARROS MOLINA PROFESSORA Estadual 6,2 Ensino Fundamental - anos finais
OLIMPIO CATAO Estadual 6,2 Ensino Fundamental - anos finais
RUTH COUTINHO SOBREIRO PROFESSORA Estadual 6,2 Ensino Fundamental - anos finais
JOAQUIM DE MOURA CANDELARIA PROFESSOR Estadual 6,2 Ensino Médio
NAJLA JAMILE SANTOS MACHADO DE ARAUJO PROFA EMEFI Municipal 6,2 Ensino Fundamental - anos iniciais
SANTANA DO PARAIBA EMEFI Municipal 6,2 Ensino Fundamental - anos iniciais
PEDRO DE ALCANTARA DOM EMEFI Municipal 6,2 Ensino Fundamental - anos iniciais
ILGA PUSPLATAIS PROFA EMEFI Municipal 6,2 Ensino Fundamental - anos finais
JOAO MOROTTI FILHO Estadual 6,1 Ensino Fundamental - anos iniciais
AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFESSORA Estadual 6,1 Ensino Fundamental - anos finais
MARIA APARECIDA VERISSIMO MADUREIRA RAMOS PROFESSORA Estadual 6,1 Ensino Fundamental - anos finais
TEREZINHA ARAUJO PROFA EMEFI Municipal 6,1 Ensino Fundamental - anos iniciais
ROSA TOMITA PROFA EMEFI Municipal 6,1 Ensino Fundamental - anos iniciais
VERA LUCIA CARNEVALLI BARRETO PROFA EMEFI Municipal 6,1 Ensino Fundamental - anos finais
JORGE BARBOSA MOREIRA PROFESSOR Estadual 6,0 Ensino Fundamental - anos iniciais
MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS PEREIRA Estadual 6,0 Ensino Fundamental - anos finais
ALVARO GONCALVES PROF EMEFI Municipal 6,0 Ensino Fundamental - anos iniciais
LUIZA MARIA CAVALCANTI GURATTI PROF EMEFI Municipal 6,0 Ensino Fundamental - anos finais
POSSIDONIO JOSE DE FREITAS EMEFI Municipal 6,0 Ensino Fundamental - anos finais
ANTONIO PALMA SOBRINHO PROF EMEFI Municipal 6,0 Ensino Fundamental - anos finais
LUCIA PEREIRA RODRIGUES PROFA EMEFI Municipal 6,0 Ensino Fundamental - anos finais
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA PROFA EMEFI Municipal 6,0 Ensino Fundamental - anos finais
HOMERA DA SILVA BRAGA PROFA EMEFI Municipal 6,0 Ensino Fundamental - anos finais
MARIA APARECIDA SANTOS RONCONI PROFA EMEFI Municipal 6,0 Ensino Fundamental - anos finais
RONDON MARECHAL Estadual 5,9 Ensino Fundamental - anos finais
FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO PROFESSOR Estadual 5,9 Ensino Fundamental - anos finais
JOAQUIM ANDRADE MEIRELLES PROFESSOR Estadual 5,9 Ensino Médio
NELSON DO NASCIMENTO MONTEIRO PROFESSOR Estadual 5,9 Ensino Médio
OTACILIA MADUREIRA DE MOURA PROFA EMEFI Municipal 5,9 Ensino Fundamental - anos finais
VERA BABO DE OLIVEIRA PROFA EMEFI Municipal 5,9 Ensino Fundamental - anos finais
MARIANA TEIXEIRA CORNELIO PROFA EMEFI Municipal 5,9 Ensino Fundamental - anos finais
MERCEDES RACHID EDWARDS EMEFI Municipal 5,9 Ensino Fundamental - anos finais
HELIO WALTER BEVILACQUA PROFESSOR EMEFI Municipal 5,9 Ensino Fundamental - anos finais
WILMA RAGAZZI BOCCARDO PROFESSORA Estadual 5,8 Ensino Fundamental - anos finais
ANA CANDIDA DE BARROS MOLINA PROFESSORA Estadual 5,8 Ensino Médio
PEDRO DE ALCANTARA DOM EMEFI Municipal 5,8 Ensino Fundamental - anos finais
ELIZABETE DE PAULA HONORATO PROFA EMEFI Municipal 5,8 Ensino Fundamental - anos finais
NORMA DE CONTI SIMAO PROFA EMEFI Municipal 5,8 Ensino Fundamental - anos finais
PEDRO MASCARENHAS DOUTOR Estadual 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
FRANCISCO JOAO LEME Estadual 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
RUI RODRIGUES DORIA DOUTOR Estadual 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
MALBA THEREZA FERRAZ CAMPANER PROFESSORA Estadual 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
DOMINGOS DE MACEDO CUSTODIO PROFESSOR Estadual 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
NILCE CONCEICAO DE LIMA PROFESSORA Estadual 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
MARIA OFELIA VENEZIANI PEDROSA PROFA EMEFI Municipal 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
THEREZINHA DO MENINO JESUS SOARES DO NASCIMENTO PROFA EMEFI Municipal 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
MARIA AMELIA WAKAMATSU PROFA EMEFI Municipal 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
DOSULINA CHENQUE CHAVES DE ANDRADE PROFA EMEFI Municipal 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
EMMANUEL ANTONIO DOS SANTOS EMEFI Municipal 5,7 Ensino Fundamental - anos finais
JENI DAVI BACHA PROFESSORA Estadual 5,6 Ensino Fundamental - anos iniciais
EUCLIDES BUENO MIRAGAIA Estadual 5,6 Ensino Fundamental - anos finais
ZILAH FERREIRA VIAGI PASSARELLI DE CAMPOS PROFESSORA Estadual 5,6 Ensino Fundamental - anos finais
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PROFESSOR Estadual 5,6 Ensino Médio
MARIA NAZARETH DE MOURA VERONESE PROFA EMEFI Municipal 5,6 Ensino Fundamental - anos finais
JUVENAL MACHADO DE ARAUJO PROFESSOR Estadual 5,5 Ensino Fundamental - anos finais
XENOFONTE STRABAO DE CASTRO PROFESSOR Estadual 5,5 Ensino Fundamental - anos finais
ANA HERONDINA SOARES SCHYCHOF PROFESSORA Estadual 5,5 Ensino Fundamental - anos finais
ALDA DE SOUZA ARAUJO PROFA EMEFI Municipal 5,5 Ensino Fundamental - anos finais
ANA BERLING MACEDO PROFA EMEFI Municipal 5,5 Ensino Fundamental - anos finais
MOACYR BENEDICTO DE SOUZA PROF EMEFI Municipal 5,5 Ensino Fundamental - anos finais
DIACONO HAMILTON BONTORIM DE SOUZA PROFESSOR Estadual 5,4 Ensino Fundamental - anos finais
DINORA PEREIRA RAMOS BRITO PROFESSORA Estadual 5,4 Ensino Fundamental - anos finais
ILZA IRMA MOELLER COPPIO PROFESSORA Estadual 5,4 Ensino Médio
JOSE ANTONIO COUTINHO CONDINO PROFESSOR Estadual 5,4 Ensino Médio
LUIZ LEITE PROF EMEFI Municipal 5,4 Ensino Fundamental - anos finais
MIGUEL NAKED MAJOR Estadual 5,3 Ensino Fundamental - anos finais
DIRCE ELIAS PROFESSORA Estadual 5,2 Ensino Fundamental - anos finais
AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFESSORA Estadual 5,2 Ensino Médio
MARCIA HELENA BARBOSA LINO PROFESSORA Estadual 5,2 Ensino Médio
PEDRO MASCARENHAS DOUTOR Estadual 5,1 Ensino Médio
JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR Estadual 5,1 Ensino Médio
TEREZINHA ARAUJO PROFA EMEFI Municipal 5,1 Ensino Fundamental - anos finais
ALCEU MAYNARD ARAUJO PROFESSOR Estadual 5,0 Ensino Fundamental - anos finais
JENI DAVI BACHA PROFESSORA Estadual 5,0 Ensino Fundamental - anos finais
EDGAR MELLO MATTOS DE CASTRO ENGENHEIRO Estadual 5,0 Ensino Fundamental - anos finais
EDERA IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA CARDOSO PROFESSORA Estadual 5,0 Ensino Fundamental - anos finais
RUTH COUTINHO SOBREIRO PROFESSORA Estadual 5,0 Ensino Médio
GERALDO DE ALMEIDA PROF EMEFI Municipal 5,0 Ensino Fundamental - anos finais
PEDRO MAZZA PROFESSOR Estadual 4,9 Ensino Fundamental - anos finais
JOAO FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR Estadual 4,9 Ensino Fundamental - anos finais
ELIDIA TEDESCO DE OLIVEIRA PROFESSORA Estadual 4,9 Ensino Fundamental - anos finais
RUI RODRIGUES DORIA DOUTOR Estadual 4,9 Ensino Médio
MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS PEREIRA Estadual 4,9 Ensino Médio
MARIA APARECIDA VERISSIMO MADUREIRA RAMOS PROFESSORA Estadual 4,9 Ensino Médio
ROSA TOMITA PROFA EMEFI Municipal 4,9 Ensino Fundamental - anos finais
YOSHIYA TAKAOKA Estadual 4,8 Ensino Fundamental - anos finais
GERALDINA COELHO MONTEIRO PROFESSORA Estadual 4,8 Ensino Fundamental - anos finais
JOAO MOROTTI FILHO Estadual 4,8 Ensino Fundamental - anos finais
FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO PROFESSOR Estadual 4,8 Ensino Médio
LOURDES MARIA DE CAMARGO PROFESSORA Estadual 4,7 Ensino Fundamental - anos finais
ESTEVAM FERRI PROFESSOR Estadual 4,7 Ensino Médio
ELIDIA TEDESCO DE OLIVEIRA PROFESSORA Estadual 4,7 Ensino Médio
MARIA ANTONIETA FERREIRA PAYAR PROFA EMEFI Municipal 4,7 Ensino Fundamental - anos finais
JORGE BARBOSA MOREIRA PROFESSOR Estadual 4,6 Ensino Fundamental - anos finais
BENEDITO MATARAZZO DEPUTADO Estadual 4,6 Ensino Médio
NILCE CONCEICAO DE LIMA PROFESSORA Estadual 4,6 Ensino Médio
ARMANDO D OLIVEIRA COBRA Estadual 4,5 Ensino Médio
DIACONO HAMILTON BONTORIM DE SOUZA PROFESSOR Estadual 4,5 Ensino Médio
DIRCE ELIAS PROFESSORA Estadual 4,5 Ensino Médio
ELMANO FERREIRA VELOSO Estadual 4,4 Ensino Fundamental - anos finais
MOABE CURY Estadual 4,4 Ensino Fundamental - anos finais
JOSE VIEIRA MACEDO PROFESSOR Estadual 4,4 Ensino Médio
ELMANO FERREIRA VELOSO Estadual 4,4 Ensino Médio
MALBA THEREZA FERRAZ CAMPANER PROFESSORA Estadual 4,4 Ensino Médio
ZILAH FERREIRA VIAGI PASSARELLI DE CAMPOS PROFESSORA Estadual 4,4 Ensino Médio
ALVARO GONCALVES PROF EMEFI Municipal 4,4 Ensino Fundamental - anos finais
JOAO CURSINO Estadual 4,2 Ensino Médio
JENI DAVI BACHA PROFESSORA Estadual 4,2 Ensino Médio
DORIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA PROFESSOR Estadual 4,2 Ensino Médio
SONIA MARIA ALEXANDRE PEREIRA PROFESSORA Estadual 4,2 Ensino Médio
JARDIM REPUBLICA Estadual 4,2 Ensino Médio
DINORA PEREIRA RAMOS BRITO PROFESSORA Estadual 4,2 Ensino Médio
GERALDINA COELHO MONTEIRO PROFESSORA Estadual 4,2 Ensino Médio
PEDRO MAZZA PROFESSOR Estadual 4,1 Ensino Médio
EUCLIDES BUENO MIRAGAIA Estadual 4,1 Ensino Médio
YOSHIYA TAKAOKA Estadual 4,1 Ensino Médio
MIGUEL NAKED MAJOR Estadual 4,1 Ensino Médio
ALCEU MAYNARD ARAUJO PROFESSOR Estadual 4,0 Ensino Médio
MARIA LUIZA DE GUIMARAES MEDEIROS PROFESSORA Estadual 4,0 Ensino Médio
LOURDES MARIA DE CAMARGO PROFESSORA Estadual 4,0 Ensino Médio
XENOFONTE STRABAO DE CASTRO PROFESSOR Estadual 4,0 Ensino Médio
VALMAR LOURENCO SANTIAGO PROFESSOR Estadual 3,9 Ensino Médio
JUVENAL MACHADO DE ARAUJO PROFESSOR Estadual 3,9 Ensino Médio
JOAO CURSINO Estadual 3,7 Ensino Fundamental - anos finais
JORGE BARBOSA MOREIRA PROFESSOR Estadual 3,7 Ensino Médio
EDERA IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA CARDOSO PROFESSORA Estadual 3,7 Ensino Médio
MOABE CURY Estadual 3,3 Ensino Médio

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