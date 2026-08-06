Um jovem de 20 anos foi baleado durante uma tentativa de roubo na manhã desta quinta-feira (6), em uma estrada rural no bairro Capão Grosso, em São José dos Campos. A vítima conseguiu escapar da abordagem de três criminosos, mas acabou atingida por um disparo nas costas e precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a tentativa de assalto aconteceu por volta das 7h45, na Estrada Joel de Paula. O caso foi registrado como tentativa de roubo com emprego de arma de fogo e lesão corporal grave.