Um jovem de 20 anos foi baleado durante uma tentativa de roubo na manhã desta quinta-feira (6), em uma estrada rural no bairro Capão Grosso, em São José dos Campos. A vítima conseguiu escapar da abordagem de três criminosos, mas acabou atingida por um disparo nas costas e precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a tentativa de assalto aconteceu por volta das 7h45, na Estrada Joel de Paula. O caso foi registrado como tentativa de roubo com emprego de arma de fogo e lesão corporal grave.
Segundo o relato da vítima aos policiais militares, ela seguia de motocicleta quando três homens entraram em sua frente para impedir a passagem. Um dos suspeitos foi descrito como um homem pardo, usando moletom vermelho com capuz e calça preta, armado com uma arma de fogo.
Ao perceber a tentativa de assalto, o motociclista acelerou e conseguiu passar pelos criminosos. Nesse momento, um dos suspeitos efetuou um disparo, que atingiu a vítima nas costas. Mesmo ferido, o jovem conseguiu continuar pilotando até a Estrada Doutor Altino Bondesan, na altura do Jardim Coqueiro, onde acionou a Polícia Militar.
Vítima foi socorrida
Equipes da PM prestaram o primeiro atendimento e acionaram o Samu, que encaminhou o jovem ao Pronto-Socorro Municipal da Vila Industrial. Conforme o boletim, ele permaneceu internado após o atendimento médico.
A motocicleta não sofreu danos e foi levada para uma companhia da Polícia Militar, onde aguardará a retirada pelo proprietário. Também foi expedida requisição para exame no IML (Instituto Médico Legal).
O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de São José dos Campos como tentativa de roubo praticada por três pessoas, com uso de arma de fogo e lesão corporal grave. Até o momento, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.