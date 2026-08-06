Biópsias Segundo a gestora da atenção primária à saúde, Larissa Galvão, que é a fiscal do contrato pela Prefeitura, as notificações foram feitas após o município identificar problemas na prestação do serviço. "Um deles é a demora de entrega de resultados de biópsia", disse Larissa.

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Notificações A Prefeitura de Taubaté já encaminhou duas notificações à empresa Mastellini, que assumiu em abril a realização de exames laboratoriais na rede municipal. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (5), na Câmara, durante oitiva de representantes do município e do laboratório.

Estrutura

Autor do pedido de convocação, o vereador Moises Pirulito (Podemos) citou reclamações feitas por moradores, como falta de estrutura nos laboratórios e relato de um munícipe que pagou, por meio do PIX, por um serviço da Mastellini.

Mastellini

O diretor operacional da Mastellini, Orlando Dossi, reconheceu alguns dos problemas e explicou o motivo dessa cobrança do PIX. "As estruturas foram remodeladas e, como eu disse, o laboratório quer ser parceiro, quer entender as dificuldades, as necessidades, ser parceiro do município. O que for necessário adequar no contrato estamos aí para adequar, não vemos problemas em atender à população da forma que precisa e tenha necessidade. Com relação ao que foi mencionado do PIX, possivelmente foi um erro do operador, ele se confundiu com o exame, e foi feito o estorno do PIX imediatamente desse paciente. Não temos compromisso com o erro, se nós erramos, estamos aqui para assumir qualquer situação e assumir e solucionar o problema".

Laboratório

Para alguns dos problemas apontados, como a demora no atendimento, o diretor da empresa afirmou que estão sendo contratados novos colaboradores. Já para outras situações, como o prazo de entrega de exames, ele citou que a biópsia, por exemplo, depende de tempo mínimo de 15 dias para análise, com objetivo de garantir um resultado de qualidade.