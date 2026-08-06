Um boletim de ocorrência da Polícia Civil revela que um pai de santo de Jacareí teria usado a promessa de cura espiritual e física para convencer uma jovem de 22 anos e sua mãe, de 43 anos, a manter relações sexuais com ele a cada 15 dias.

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Segundo a denúncia, o discurso de suposta cura foi utilizado durante anos e só foi descoberto quando as duas perceberam que viviam uma situação semelhante dentro do terreiro de Umbanda frequentado por ambas.